Afacerist român, condamnat la închisoare în Spania pentru că și-a tratat muncitorii sezonieri „ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față!”

Un afacerist român a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare de Tribunalul Provincial din Valladolid pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor, după ce a impus condiții de muncă abuzive unor muncitori agricoli străini recrutați în timpul pandemiei, potrivit publicației spaniole 20minutos.

Instanța l-a găsit vinovat pe Vasile U. pentru fapte comise între septembrie și octombrie 2020, când a angajat zece muncitori sezonieri pentru recoltarea cartofilor în zona Medina del Campo. Judecătorii au aplicat circumstanța atenuantă a întârzierii nejustificate a procesului, stabilind o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, o amendă de 1.440 de euro și plata unor despăgubiri civile de câte 500 de euro pentru fiecare dintre cei zece lucrători afectați.

Secția a Doua Penală a Tribunalului din Valladolid a reținut, pe baza declarațiilor martorilor, că Vasile U. era „angajatorul de facto”, cel care conducea structura organizatorică a activității, efectua plățile și lua deciziile, folosindu-se de sora sa, Ionela, drept „paravan”. Aceasta figura oficial ca responsabil al firmei, însă era utilizată pentru a evita asumarea responsabilităților legale, potrivit motivării instanței.

Judecătorii au stabilit că afaceristul român promitea condiții de muncă avantajoase pentru a atrage victimele să se mute în provincia Valladolid, profitând de situația lor vulnerabilă, agravată de contextul pandemiei de COVID-19.

Acuzațiile procurorului: „I-a tratat ca pe niște câini”

Procurorul de caz solicitase inițial o pedeapsă de patru ani de închisoare și despăgubiri de 15.000 de euro pentru fiecare victimă, criticând dur comportamentul inculpatului.

„Nu numai că nu le-a plătit ceea ce le-a promis, dar i-a tratat ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față!”, a declarat procurorul după audierea victimelor, muncitori de origine columbiană, peruană și marocană.

Acesta a arătat că inculpatul era persoana care „trăgea sforile” în cadrul firmei, în timp ce sora sa figura formal ca responsabil, dar era utilizată pentru a se sustrage de la eventualele răspunderi legale.

Potrivit procurorului, cei zece lucrători sezonieri au fost recrutați cu ajutorul lui Ángel QT, un rezident din Alicante, declarat fugar și căutat pentru a depune mărturie în calitate de suspect. Acesta le-ar fi promis victimelor un salariu între 1.600 și 1.800 de euro, contract de muncă, înregistrare la Asigurările Sociale și cazare gratuită.

Muncitorii au călătorit din Alicante și Yecla (Murcia) către o fermă din Torrecilla del Valle, unde au lucrat între 15 septembrie și 22 octombrie 2020. În realitate, aceștia au fost cazați în condiții supraaglomerate, fără încălzire sau apă potabilă, fiind nevoiți inclusiv să recupereze saltele de la un centru de reciclare.

Procurorul a mai arătat că doar patru dintre muncitorii sosiți inițial din Murcia au fost înregistrați la Asigurările Sociale, pentru perioade cuprinse între nouă și șaisprezece zile, deși au muncit aproape o lună. Ceilalți șase lucrători, veniți din Alicante, nu au fost înregistrați nici măcar o zi, situație calificată drept o încălcare gravă a drepturilor lor.

De asemenea, aceștia au fost plătiți cu sume mult sub nivelul prevăzut de Statutul Lucrătorilor și de contractul colectiv din sectorul agricol.