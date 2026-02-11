Horoscop joi, 12 februarie. Probleme la locul de muncă pentru o zodie

Horoscopul de joi, 12 februarie, Taurii trebuie să renunțe la orgoliu, Racii devin productivi, iar Leii pot deveni impulsivi.

Berbec **

Iubire - Sunteți înclinat către autoanaliză și preferați să petreceți timpul liber citind sau studiindu-vă trăirile.

Sănătate - Nu aveți destulă energie pentru a vă ocupa și de problemele altora. Prioritizați și puneți-vă pe primul loc!

Bani - Amânați să vă cumpărați lucruri pentru pură plăcere pentru că sunteți îngrijorat de starea finanțelor.

Taur **

Iubire - Preferați să stați în intimitate sau doar cu cei apropiați alături.

Sănătate - Vă îngrijorați pentru lipsuri materiale și uitați să fiți recunoscător pentru că sunteți bine fizic și emoțional.

Bani - Puneți orgoliile individuale deoparte și colaborați cu colegii! Câștigul în echipă e mai valoros acum.

Gemeni **

Iubire - Evitați socializarea dar și tensiunea în cuplu! Răbdarea e limitată, sunteți conflictual și agitat.

Sănătate - Nu vă implicați în activități care au potențial să vă aducă în stare de enervare.

Bani - Nu modificați informațiile deținute pentru a manipula realitatea în favoarea voastră. Prezentați datele exact așa cum le aveți.

Rac **

Iubire - Nimic nu rămâne bătut în cuie, programul și întâlnirile se schimbă des. Adaptați-vă la puțin haos.

Sănătate - Erorile din trecut au consecințe. Verificați sistemul reproducător și echilibrul hormonal.

Bani - Deveniți productivi doar în măsura în care credeți în viziunea proiectelor în care vă implicați.

Leu **

Iubire - Comuncați intens prin email-uri, faceți vizite scurte împreună cu familia. Agenda e plină.

Sănătate - Reacțiile sunt emoționale și impulsive. Pot apărea dureri de cap spontane.

Bani - Exprimați-vă punctul de vedere, dar nu impuneți propria perspectivă fără explicații. Pe partener chiar îl interesează cum ați gestionat banii comuni.

