Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Comisarul european Michael McGrath se întâlnește, astăzi, la București cu Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Marinescu

Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, efectuează astăzi o vizită oficială la București, unde are programate întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Justiției, Radu Marinescu. Temele discuțiilor sunt axate pe consolidarea democrației și a statului de drept, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Comisarul european pentru democrație, justiție, Michael McGrath. FOTO: Comisia Europeană
Comisarul european pentru democrație, justiție, Michael McGrath. FOTO: Comisia Europeană

Întâlnirile fac parte din procesul de pregătire a Raportului anual al Comisiei Europene privind statul de drept în statele membre ale Uniunii Europene.

„Protejarea statului de drept este o responsabilitate comună a instituțiilor europene și a statelor membre”, transmite Comisia.

Sursa citată precizează că „vizita are scopul de a dialoga cu autoritățile române și cu părțile interesate, parteneri esențiali în procesul de consolidare a democrației și a statului de drept, reafirmând faptul că statul de drept rămâne fundamentul Uniunii Europene”.

Pe lângă întrevederile cu oficialii guvernamentali, Michael McGrath va avea discuții și cu reprezentanți ai conducerii sistemului judiciar și ai parchetelor, precum și cu magistrați, asociațiile acestora și organizații ale societății civile.

Vizita se desfășoară în contextul unei misiuni tehnice în România privind statul de drept, organizată de Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei Europene, ca parte a procesului de evaluare anuală a situației statului de drept în toate statele membre ale UE.

