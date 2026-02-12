Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit a treia operație. Tatăl sportivei i-a dat interzis să mai concureze

Lindsey Vonn, 41 de ani, a căzut duminică, după doar 12 secunde de cursă în coborârea din Cortina d'Ampezzo. Ieri, sportiva amenicană a fost supusă celei de-a treia intervenții chirurgicale, la Treviso, pentru a repara fractura pe care a suferit-o la piciorul stâng.

Lindsay Vonn a oferit o actualizare despre starea sa de sănătate, în urma unei postări: „Am fost operată astăzi la a treia mea etapă și a fost un succes. Succesul de astăzi are o semnificație complet diferită față de acum câteva zile. Fac progrese: va fi lent, dar știu că îmi voi reveni. Mulțumesc întregului personal medical incredibil, prietenilor și familiei care au fost alături de mine și pentru frumoasa revărsare de dragoste și sprijin din partea oamenilor din întreaga lume. De asemenea, felicitări imense coechipierilor mei și tuturor sportivilor din Echipa SUA care sunt acolo, inspirându-mă și oferindu-mi ceva pentru care să mă încurajez.”

Printre numeroasele mesaje pe care le-a primit, se numără și încurajări din partea echipei austriece și a numărului 1 mondial din tenis, Carlos Alcaraz (22 de ani). Asta deși se cunoaște prietenia ei cu rivalul spaniolului, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).

Campioana americană se poate baza pe sprijinul tatălui său și a prietenilor. „Întotdeauna are pe cineva, sau mai mulți, alături. Atâta timp cât ea este aici, vom fi aici”, a asigurat-o tatăl ei, Alan Kildow. „Are 41 de ani și acesta este sfârșitul carierei ei. Atâta timp cât voi avea vreun cuvânt de spus în această chestiune, Lindsey nu va mai concura în cursele de schi. Este o personalitate foarte puternică. Cunoaște durerea fizică și își înțelege situația. Și o gestionează bine”, a adăugat acesta.