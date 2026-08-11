 Donald Trump a ațipit din nou în timpul unui eveniment important la Casa Albă, când se anunțau schimbări privind vaccinarea copiilor | adevarul.ro
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Video Donald Trump a ațipit din nou în timpul unui eveniment important la Casa Albă, când se anunțau schimbări privind vaccinarea copiilor

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost surprins cu ochii închiși în timpul unui eveniment desfășurat la Casa Albă, în cadrul căruia administrația sa a anunțat schimbări importante privind recomandările pentru vaccinarea copiilor. Momentul a avut loc în timp ce oficialii din domeniul sănătății prezentau noua politică a administrației.

Donald Trump stă cu ochii închiși în timpul prezentării. FOTO: captură video X
Donald Trump stă cu ochii închiși în timpul prezentării. FOTO: captură video X

Trump părea că ațipește în timp ce asculta prezentarea susținută de Jay Bhattacharya, directorul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA. Bhattacharya a descris momentul drept o „zi istorică pentru sănătatea publică”, conform People.

Donald Trump a semnat un decret prezidențial menit să revizuiască recomandările privind vaccinarea copiilor din țară, pe fondul afirmațiilor administrației sale potrivit cărora vaccinurile ar avea legătură cu autismul – obligând autoritățile federale din domeniul sănătății să adopte o abordare diferită în ceea ce privește recomandarea și administrarea vaccinurilor copiilor.

Vaccinul ROR, în centrul schimbărilor

Una dintre principalele modificări vizează vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR/MMR). Administrația americană intenționează ca cele trei vaccinuri să fie administrate separat, în cadrul unor vizite medicale diferite, în locul vaccinului combinat.

Potrivit administrației, această abordare ar oferi părinților mai multă flexibilitate și ar pune accent pe rolul acestora în luarea deciziilor privind vaccinarea copiilor.

Măsura a fost criticată de specialiști și organizații medicale, care avertizează că administrarea vaccinurilor în etape diferite ar putea întârzia protecția copiilor împotriva unor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Criticii susțin, de asemenea, că vizitele medicale suplimentare ar putea face procesul mai dificil și mai costisitor atât pentru părinți, cât și pentru personalul medical.

Ordinul prevede și o diferențiere între vaccinurile recomandate tuturor copiilor și cele destinate copiilor considerați cu risc ridicat. Pentru alte vaccinuri, decizia ar urma să fie luată printr-o așa-numită „decizie clinică comună”, în urma unei discuții între părinți și cadrele medicale.

Schimbările sunt anunțate într-un moment în care rata vaccinării copiilor în Statele Unite a scăzut în ultimii ani, iar autoritățile se confruntă cu focare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, inclusiv rujeola.

Administrația Trump susține, de asemenea, necesitatea unor cercetări suplimentare privind efectele vaccinurilor și investigarea unor presupuse legături între vaccinare și autism. Comunitatea științifică a respins în repetate rânduri existența unei legături cauzale între vaccinuri și autism.

Momentul de la Casa Albă vine după mai multe situații în care Donald Trump a fost surprins aparent dormind în timpul unor evenimente publice.

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