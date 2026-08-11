De la Viena la Rostec: rețeaua secretă care furniza Moscovei piese pentru rachete H-101 și Iskander

Serviciile de informații austriece au identificat schema prin care echipamente occidentale ajungeau, prin țări intermediare, la companii afiliate concernului rus Rostec.

Serviciul de informații al Austriei a descoperit o rețea internațională care eludează sancțiunile impuse de UE Moscovei, folosită pentru a livra Rusiei componente destinate rachetelor de croazieră și avioanelor de luptă, a anunțat, pe 10 august, Ministerul de Interne al țării.

„Este inacceptabil ca tehnologie europeană de mare precizie să ajungă în producția de rachete de croazieră și sisteme de apărare antiaeriană. Vom continua să acționăm ferm, în deplină cooperare internațională, împotriva celor care încearcă să eludeze interdicțiile legale pentru a sprijini industria de armament rusă", a declarat secretarul de stat austriac Jörg Leichtfried.

Potrivit Ministerului de Interne, o companie-paravan austriacă a fost înființată special pentru a exporta în Rusia bunuri aflate sub sancțiuni, destinate producției de rachete de croazieră, avioane de luptă și alte echipamente militare.

Principalele produse exportate, prin intermediul unor țări terțe - printre care Belarus, Hong Kong, Kârgâzstan, Lituania, Polonia, Coreea de Sud, Turcia și Emiratele Arabe Unite -, au fost mașini de tăiere controlate computerizat, folosite pentru producția de serie, și unelte specializate pentru prelucrarea metalelor.

„Prin intermediul unor certificate de utilizator final falsificate, producătorii europeni au fost induși în eroare, fiindu-le prezentat ca fiind destinate rămânerii în țări terțe. În realitate, acestea erau destinate unor companii afiliate conglomeratului rus de stat Rostec", a precizat Ministerul de Interne austriac.

Rostec se află sub incidența sancțiunilor internaționale și, potrivit propriilor afirmații, asigură jumătate din producția militară a Rusiei.

Legătura cu atacurile asupra civililor ucraineni

Rostec este o corporație de stat din Rusia, fondată în 2007, care controlează o mare parte din industria de apărare, tehnologie și producție a țării. Grupul reunește peste 800 de întreprinderi și este supus unor sancțiuni internaționale severe din partea Uniunii Europene și a altor state ca urmare a conflictelor armate și a politicilor externe ale Rusiei.

Uzinele Rostec produc sistemul de apărare antiaeriană Panțir, racheta de croazieră H-101 și racheta balistică Iskander, folosită în mod repetat în atacuri soldate cu victime în rândul civililor ucraineni. Un atac rusesc cu rachetă balistică a ucis patru persoane, printre care un copil de trei ani, în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev, cu doar câteva zile înainte, pe 8 august. Un alt atac cu rachetă balistică, pe 5 august, a ucis 17 persoane.

Un cetățean belarus, aflat în spatele schemei, director general și coproprietar al companiei-paravan austriece care furniza echipamentele, a fost arestat în Austria pe 13 mai, ocazie cu care au fost confiscate bunuri în valoare de 140.000 de euro.

Potrivit ministerului, compania a achiziționat bunuri industriale destinate uzului militar rus încă din 2019, iar livrările către producători ruși de armament, începând din 2022, au totalizat 3,3 milioane de euro.

Ancheta a inclus și o operațiune de percheziție și confiscare desfășurată cu un an înainte, în august 2025, în cadrul căreia autoritățile austriece au ridicat 40 de dispozitive de stocare a datelor.

Moscova a încercat constant să eludeze sancțiunile impuse de Ucraina și aliații săi, pe fondul continuării războiului.

Pe 10 august, Ministerul de Externe al Canadei a anunțat că se va alătura Ucrainei și statelor europene în impunerea de sancțiuni împotriva producătorului rus de armament Streit Group.

„Sancțiunile anunțate astăzi vor reduce capacitățile militare ale Rusiei în războiul dus împotriva Ucrainei, perturbând și îngreunând capacitatea Streit Group de a furniza tehnologie și echipamente militare Rusiei", a precizat Ministerul de Externe canadian.