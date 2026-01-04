Tensiuni şi în Asia de Est. Coreea de Nord lansează rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela

Tensiunile se extind în Asia de Est, după ce Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela și chiar înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China.

Anul 2026 a început într-un context geopolitic extrem de tensionat, marcat de acutizarea conflictului dintre Ucraina și Rusia, atacul militar al SUA în Venezuela și escaladarea unor crize regionale în mai multe zone ale lumii.

În completarea acestui tablou, Coreea de Nord a lansat duminică, 4 ianuarie, cel puţin două achete neidentificate în Marea Japoniei, la doar o zi după operațiunea americană de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, chiar înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China, care urmărește să medieze tensiunile din regiune.

Cele două proiectile neidentificate lansate spre Marea Japoniei (numită Marea de Est în ambele Corei) au parcurs aproximativ 900 de kilometri, fără a provoca pagube, potrivit autorităților din Seul și Tokyo, citate de Agerpres.

Statul Major Interarme (JCS) al Coreei de Sud a precizat că lansarea a fost detectată în apropiere de Phenian începând cu ora locală 07:50. Proiectilele au căzut în Marea Japoniei, iar JCS a transmis imediat informațiile către Statele Unite și Japonia, intensificând supravegherea în cazul unor eventuale lansări suplimentare.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat într-o conferință de presă că rachetele au căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

„Ambele rachete balistice au urmat traiectorii neregulate și încă le analizăm”, a spus el, adăugând că Japonia a prezentat un protest puternic Phenianului prin intermediul ambasadei sale de la Beijing.

Forțele armate ale SUA în Coreea de Sud (USFK) au transmis că sunt la curent cu evenimentul: „Suntem în strânsă consultare cu aliații și partenerii noștri. Conform evaluărilor actuale, acest eveniment nu reprezintă o amenințare imediată pentru personalul sau teritoriul Statelor Unite, nici pentru aliații noștri”.

Acesta este primul test de rachete al Phenianului din acest an, realizat în aceeași zi în care agenția oficială nord-coreeană KCNA a relatat că liderul Kim Jong-un a inspectat o fabrică de muniții „importantă” pentru a se informa despre producția de arme ghidate tactice.

De ce merge preşedintele sud-coreean în China

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung se află într-o vizită de stat în China, la invitația președintelui chinez Xi Jinping, care va dura până miercuri. În cadrul acestei vizite, Lee speră să convingă Beijingul să contribuie la reducerea tensiunilor dintre Seul și Phenian

„Lee speră să impulsioneze China pentru a contribui la progresul unei rezoluții pentru aplanarea tensiunilor între Seul și Phenian”, a declarat consilierul pentru securitate națională al Coreei de Sud, Wi Sung-lac.

Cu toate acestea, Coreea de Nord continuă să respingă dialogul cu Coreea de Sud și Statele Unite, dacă problema denuclearizării nu este scoasă de pe agenda discuțiilor.

Lansarea rachetelor la doar o zi după atacul aerian al SUA împotriva Venezuelei și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, deputata Cilia Flores, trezeşte îngrijorări cu privire la situaţia din Asia de Est.

„Atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Maduro ar putea transmite un mesaj puternic lui Kim Jong-un, atât ca amenințare existențială, cât și ca justificare pentru adeziunea față de armele nucleare”, a comentat profesorul Lim Eul-chul de la Institutul pentru Studii asupra Orientului Îndepărtat al Universității Kyungnam.