Modova îşi oferă „expertiza” împotriva Rusiei, în schimbul aderării la UE: „Lăsați-ne să intrăm și vă vom ajuta. Aducem ceva unic la masa discuțiilor”

Moldova se oferă să ajute UE să se apere de Rusia, condiționând sprijinul de accelerarea procesului de aderare. „Lăsați-ne să intrăm și vă vom ajuta să vă apărați împotriva Rusiei”, a transmis Chișinăul.

În contextul tensiunilor regionale și al alegerilor cruciale din mai multe state europene, Republica Moldova își propune să transforme experiența acumulată în lupta împotriva influenței rusești într-un atu pentru Uniunea Europeană.

Astfel, Chișinăul susține că poate sprijini țările membre în contracararea campaniilor de dezinformare și destabilizare ale Kremlinului și arată că aderarea la UE nu este doar o garanție pentru propria securitate, ci și o investiție strategică în siguranța Europei.

Situată între România și Ucraina, Republica Moldova a devenit un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei și pentru metodele de contracarare a acestuia şi, în acest context, oficiali precum Cristina Gherasimov și Stanislav Secrieru susţin că experiența Moldovei poate fi de folos în protejarea proceselor electorale și a infrastructurii critice a statelor membre.

„Lăsați-ne să intrăm și vă vom ajuta"

„Lăsați-ne să intrăm și vă vom ajuta să vă apărați împotriva Rusiei”, a transmis Chișinăul, promițând să împărtășească cunoștințele și soluțiile testate pe teren împotriva amenințărilor hibride rusești.

„Aderarea Moldovei este adesea descrisă ca o garanție de securitate pentru țara noastră și chiar așa este”, a declarat Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul Moldovei pentru integrare europeană. „Dar este, în egală măsură, o investiție strategică în propria securitate a Europei”, a completat ea.

„Aducem ceva unic la masa discuțiilor. Cunoștințe dobândite cu greu și soluții testate pe teren împotriva amenințărilor hibride rusești”, a declarat, la rândul său, Stanislav Secrieru, consilier pentru securitate națională al președintelui moldovean.

Guvernul moldovean afirmă că Moscova că a desfășurat campanii de interferență electorală la scară largă și eforturi de destabilizare înaintea alegerilor din 2024 și 2025, de la cumpărarea de voturi la atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice și utilizarea fermelor de troli pentru răspândirea dezinformării, deși Moscova a negat implicarea.

„Țara este «canarul din mina de cărbune» pentru tacticile pe care Moscova le folosește în alte părți”, a declarat Olga Rosca, consilier pentru politică externă și afaceri europene al președintei Maia Sandu, explicând faptul că „alegerile sunt cea mai ușoară poartă de intrare pentru Rusia”.

Recent, Republica Moldova a destructurat o rețea transfrontalieră care instruia tineri în tabere secrete din Bosnia și Serbia pentru a desfășura operațiuni de destabilizare în Franța și Germania. Participanții învățau să piloteze drone, să manipuleze dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine, potrivit unei investigații Politico.

Expertiză împărtășită cu UE

Potrivit consilierului pentru securitate națională Stanislav Secrieru, Moldova a împărtășit deja din lecțiile învățate cu „statele membre ale UE care se confruntă cu alegeri în acest an și în anul viitor”.

„Moldova a testat și a pus în aplicare cu succes, prin încercări și greșeli, strategii de contracarare. Putem împărtăși expertiza noastră în combaterea finanțării ilicite, a dezinformării, în domeniul securității cibernetice și al protejării integrității proceselor electorale”, a mai precizat el.

Declarațiile oficialilor moldoveni vin într-un context politic european tensionat. În doar câteva zile, Ungaria organizează alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru orientarea țării către Moscova sau Bruxelles, iar anul viitor, Franța, Italia, Spania și Polonia vor avea, de asemenea, scrutine care atrag atenția Moscovei.

Aderarea Moldovei, o chestiune de „coerență strategică"

Într-un document transmis oficialilor UE imediat după alegerile parlamentare din Republica Moldova de anul trecut, guvernul de la Chişinău avertiza: „Victoria partidelor pro-europene a oferit o «fereastră de oportunitate». Cu toate acestea, neexploatarea acesteia și neconsolidarea victoriei… ar putea duce la o orientare masivă către populiști, favorizând interesele Rusiei. La rândul său, acest lucru va avea consecințe de anvergură asupra securității regiunii”.

Toate aceste declaraţii vin în acelaşi timp cu vizitele tot mai dese ale preşedintei Maia Sandu în capitalele statelor membre UE pentru a pleda în favoarea aderării Moldovei, prezentând integrarea țării ca pe o chestiune de „coerență strategică”.

„O Europă care ia în serios propria securitate trebuie să ia în serios și vecinătatea sa estică”, a subliniat ea.