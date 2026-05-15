Video Președintele Nicușor Dan este însoțit de fiul său la expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security

Preşedintele Nicuşor Dan vizitează vineri, 15 mai, expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA. Șeful statului a venit la eveniment însoțit de fiul său, Antim, în vârstă de 4 ani.

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate a început, miercuri, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa, scrie Agerpres.

Ediţia din acest an este patronată de preşedintele României Nicuşor Dan.

Ediția aniversară de 20 de ani a expoziției BSDA reunește peste 550 de companii din 36 de țări și este cea mai mare organizată până acum, cu peste 30.000 de vizitatori și sute de oficiali așteptați.

La eveniment participă mari producători din industria de apărare, precum Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall și Airbus, alături de companii românești din domeniu. Statele Unite au cea mai mare reprezentare, cu 50 de firme participante.

La expoziția de apărare BSDA, Ministerul Apărării Naționale prezintă tehnică militară, armament și oferte de carieră în armată. Publicul poate vedea echipamente precum transportoare Piranha V, sisteme HIMARS și PATRIOT, drone Bayraktar, avioane F-16 și elicoptere Puma.

Evenimentul include și demonstrații ale Forțelor pentru Operații Speciale, echipamente navale și sisteme autonome dezvoltate de centrele de cercetare militară. BSDA este organizat în parteneriat cu mai multe instituții românești și cu sprijinul Ambasadei SUA la București.