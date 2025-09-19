search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Ministerul moldovean al Justiției cere în instanță limitarea activității unui partid dintr-un bloc pro-Kremlin

Publicat:

Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru după ce Comisia Electorală Centrală a notificat recent structura în acest sens.

Ministerul moldovean al Justiției a cerut în instanță limitarea partidului. FOTO: Socialistii.md
Ministerul moldovean al Justiției a cerut în instanță limitarea partidului. FOTO: Socialistii.md

Responsabilii Ministerului Justiției din Republica Moldova au anunțat că au depus vineri, 19 septembrie, o cerere de chemare în judecată împotriva formațiunii Inima Moldovei. Acțiunea a fost înregistrată după notificarea transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) în data de 18 septembrie.

Suspiciuni privind finanțarea formațiunii

,,Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ridică suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei”, au informat reprezentanții ministerului de la Chișinău. 

Partidul Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, a calificat decizia Ministerului Justiției drept una ilegală, subliniind că este o „comandă politică”.

,,Între timp, din informația de care dispunem, deja mâine se va lua decizia de a limita activitatea Partidului Republican Inima Moldovei până la examinarea în fond a cererii Ministerului Justiției. Suntem lipsiți de dreptul elementar de a ne apăra și de a face cunoștință din timp cu un document care ne vizează direct. Iată așa se face justiție în Republica Moldova! Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican Inima Moldovei este comandă politică?!”, au adăugat reprezetanții formațiunii Inima Moldovei. 

Lidera partidului, interzisă în Lituania

Recent, Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a fost interzisă de autoritățile lituaniene pentru o perioadă de cinci ani din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Într-un comunicat de presă, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Lituaniei au subliniat că măsură ce o vizează pe Irina Vlah a fost luată din ,, cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Moldova. Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali ai statului agresor și coordonează acțiuni prin care Rusia intervine în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele democratice din țară, inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova”.

Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic de la Chișinău, a reacționat, calificând decizia drept una „stranie”.

Anterior, Guvernul Canadei a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva Irinei Vlah. În consecință, Consiliul interinstituțional de supraveghere de la Chișinău a instituit măsuri restrictive împotriva acesteia, iar Serviciul Fiscal de Stat al Moldovei i-a înghețat fondurile și alte bunuri.

Iar la începutul acestei luni, membrii formațiunii Inima Moldovei au fost vizați de percheziții și rețineri, fiind suspectați de finanțarea ilegală a partidului.

Blocul Electoral Patriotic este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.

Republica Moldova

Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
