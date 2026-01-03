Trafic aglomerat pe DN 1 în județul Prahova: coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunță, sâmbătă, că traficul pe DN 1 – E60 este intens, în special pe sensul de deplasare către Brașov, din cauza creșterii valorilor de trafic specifice începutului de an. Coloanele de mașini se formează în Comarnic (aproximativ 7 km), Sinaia (4 km) și Bușteni (3 km).

„Polițiștii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenți, încă de la primele ore ale dimineții, în punctele cheie de pe DN 1 – E60. Peste 30 de polițiști rutieri dirijează circulația și depun eforturi constante pentru a asigura fluența traficului și pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere. Echipajele comunică permanent între ele, intervin prompt și îi sprijină pe conducătorii auto să circule în siguranță, adaptând măsurile în timp real, în funcție de evoluția valorilor de trafic”, a transmis IPJ Prahova.

Traficul se desfășoară intens și pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploiești – sensul giratoriu Strejnicu, pe ambele sensuri de deplasare.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante, mai ales în zonele unde se circulă în coloană. Având în vedere temperaturile negative, este esențială verificarea stării tehnice a autovehiculelor și utilizarea anvelopelor de iarnă conforme. Pentru reducerea timpilor de deplasare, șoferii sunt rugați să își planifice traseul din timp și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, transmit polițiștii.

De asemenea, conducătorii auto sunt rugați să respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor și semafoarelor, precum și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren, chiar și atunci când acestea diferă temporar de regulile obișnuite de circulație.

„Măsurile dispuse de polițiști au ca unic scop fluidizarea traficului și prevenirea producerii de evenimente rutiere, iar respectarea lor contribuie în mod direct la siguranța tuturor participanților la trafic”, mai recomandă Poliția.

Pentru evitarea zonelor aglomerate de pe DN 1, pot fi avute în vedere, în funcție de destinație, rutele alternative DN 1A Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov și DN 72 Ploiești – Târgoviște, cu continuare spre Brașov pe DN 71 și DN 73. Pentru traficul local, rutele județene adiacente pot contribui la evitarea sectoarelor cu coloane de mașini.