Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
Numărul doi al diplomației americane: „Maduro va răspunde pentru crimele sale în fața sistemului judiciar”

Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro, care a fost capturat de soldații americani în această dimineață devreme, „va răspunde în sfârșit pentru crimele sale în fața legii”.

Christopher Landau, adjunctul șefului diplomației americane/FOTO:EPA/EFE
Christopher Landau, adjunctul șefului diplomației americane/FOTO:EPA/EFE

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, arestat și scos din Venezuela în această dimineață devreme, va fi adus în fața instanței în Statele Unite pentru a răspunde acuzațiilor penale, potrivit senatorului republican Mike Lee din Utah, care spune că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio.

Rubio „m-a informat că Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi adus în judecată pentru acuzații penale în Statele Unite”, a scris Lee într-un mesaj pe rețeaua de socializare X. Atacul militar american efectuat împotriva Caracasului și a altor locații din Venezuela a fost realizat pentru a „proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare” împotriva liderului chavista, a specificat senatorul.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea prezidențială, în temeiul articolului II din Constituția SUA, de a proteja personalul american de un atac în curs sau iminent”, susține legislatorul american.

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că guvernul venezuelean nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și a cerut „dovezi că este în viață”. „Cerem dovezi imediate că președintele Nicolás Maduro și prima doamnă, Cilia Flores, sunt în viață”, a spus Rodríguez.

Ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, a denunțat atacul american asupra Caracasului și a altor părți ale Venezuelei și a anunțat că se caută posibile victime. „Această invazie reprezintă cea mai mare indignare pe care a suferit-o vreodată țara, determinată de lăcomia insațiabilă pentru resursele noastre strategice”, a declarat Padrino într-un videoclip publicat.

Ministrul Apărării a descris atacul drept „jositor și laș” și a cerut evitarea „haosului și anarhiei”. „Ne-au atacat, dar nu ne vor înfrânge”, a adăugat el.

Spania cere „dezescaladarea” tensionilor în Venezuela după atacul american și se oferă să medieze

Reacțiile la atacul militar american asupra Venezuelei, efectuat în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, au fost rapide în Spania. Ministerul Afacerilor Externe, condus de José Manuel Albares, a emis o declarație prin care a cerut dezescaladare și reținere și a îndemnat pe toată lumea să acționeze „întotdeauna în conformitate cu dreptul internațional și principiile Cartei ONU”. Guvernul lui Pedro Sánchez a subliniat, de asemenea, că „Spania este pregătită să își ofere bunele oficii pentru a obține o soluție pașnică și negociată la criza actuală”.

Rețeaua americană CBS a relatat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de o echipă din Delta Force, o unitate militară de elită a SUA. Surse oficiale au declarat că Maduro și soția sa au fost reținuți în primele ore ale dimineții, deși nu au specificat locația. Donald Trump a anunțat capturarea liderului chavista într-un mesaj pe rețelele sale de socializare și a declarat că va oferi detalii într-o conferință de presă la ora 18:00 (ora României).

Delta Force este o unitate de elită a Armatei SUA însărcinată cu misiuni speciale, axate în principal pe combaterea terorismului, salvarea ostaticilor și recunoaștere, deși desfășoară și operațiuni de acțiune directă împotriva unor ținte importante. Împreună cu unități similare din Forțele Aeriene și Marină, aceasta se ocupă de cele mai complexe, periculoase și strict secrete operațiuni ordonate direct de președinte sau de secretarul Apărării.

Această unitate a comis atacul împotriva lui Abu Bakr al-Baghdadi, fondatorul și primul lider al Statului Islamic, în provincia siriană Idlib în 2019, în timpul primului mandat al lui Trump. Al-Baghdadi s-a sinucis înainte de a fi capturat.

