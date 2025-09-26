„Mașinăria” de propagandă de pe TikTok inundă spațiul digital din Republica Moldova cu postări anti-PAS și anti-Maia Sandu

Conturi monitorizate în Republica Moldova au generat aproape 10.000 de videoclipuri pe TikTok – 9.882 mai exact –, care au strâns 93,1 milioane de vizualizări, peste 204.000 de distribuiri și 1,5 milioane de like-uri, între 1 și 23 septembrie 2025. Cifrele, prezentate vineri de Expert Forum, conturează o infrastructură online care funcționează „la capacitate maximă”, inundând spațiul digital moldovenesc cu mesaje repetitive și manipulative.

Potrivit raportului Expert Forum, mecanismul cel mai des întâlnit este „inundarea” fluxului informațional cu un volum uriaș de postări pe o temă anume, pentru a acoperi alte subiecte și pentru a fixa aceleași narațiuni în mintea publicului.

Spre deosebire de România, în Republica Moldova se remarcă o pondere mult mai mare a conținutului generat cu inteligență artificială. Expert Forum a identificat 93 de conturi specializate în producerea de videoclipuri manipulative cu AI, orientate aproape exclusiv împotriva Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Analiza arată că mesajele viralizate folosesc incidente punctuale pentru a construi simboluri de nedreptate și persecuție guvernamentală.

Exemplele includ cazul unui bolnav de cancer al cărui deces a fost speculat în videoclipuri emoționale, prezentând autoritățile drept abuzive, sau transformarea unui conflict local legat de un gard într-o metaforă pentru „persecutarea” partidului Democrația Acasă. Pe 19 septembrie, un cont pro-Blocul Patriotic, @groza5572, a strâns aproape un milion de vizualizări cu un videoclip populist despre „restaurarea Moldovei”.

Expert Forum notează că 20,4% din conținutul analizat vizează guvernarea locală – probleme cotidiene, investiții, respectul față de cetățeni –, iar 20,1% îl au în centru pe lideri politici precum Maia Sandu, deputați, miniștri sau emisari europeni, ale căror apariții sunt reîncadrate cu subînțelesuri negative. Alte 18,7% din postări sunt dedicate proceselor electorale, cu mesaje alarmiste despre pierderea statalității și alegeri „deja trucate”.

Conținutul este preponderent în limba rusă și concentrat în jurul conturilor cu risc ridicat de inautenticitate. Dintr-un set de 10.000 de comentarii analizate, 34% au fost duplicate, indicând un grad ridicat de coordonare. Conturile care produc materiale cu AI au secțiuni de comentarii aproape ermetice, exclusiv anti-Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Forța acestei infrastructuri nu vine din calitatea argumentelor, ci din capacitatea de a amplifica rapid orice incident și de a produce un mediu informațional saturat, unde emoția dominantă este frica, avertizează autorii raportului. Ei atrag atenția că astfel de operațiuni erodează încrederea în instituții și procese democratice și pun la încercare reziliența societății în fața campaniilor de manipulare.