Petrișor Peiu susține integrarea economică a Republicii Moldova cu România: „Fondul Moldova este expresia atașamentului nostru”

După retragerea partidului AUR din alegerile parlamentare din Republica Moldova, senatorul Petrișor Peiu a declarat într-o conferință de presă că partidul își continuă politicile de integrare și cooperare a statului de peste Prut cu România.

Liderul senatorilor AUR a transmis că proiectul Fondul Moldova reprezintă un mecanism care va asigura stimularea și creșterea investițiilor românești în statul vecin.

“AUR rămâne în continuare atașat ideii de integrare economică a României cu Republica Moldova, rămâne în continuare atașat ideii de a stimula și de a crește investițiile românești în celălalt stat românesc, Republica Moldova, motiv pentru care noi am depus la Parlament o inițiativă legislativă pentru înființarea fondului Moldova, un fond care va fi înființat cu un capital de 250 de milioane de euro, plătiți de către Ministerul de Finanțe, după care va urma o listare la Bursa de Valori București și o emitere de acțiuni în valoare de aceeași sumă, 250 milioane de euro”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a explicat că investițiile vor fi în conformitate cu legile europene și OCDE și “vor viza atât achiziția de titluri de stat emise de către Republica Moldova, cât și investiții directe în active financiare din Republica Moldova, acțiuni ale companiilor, obligațiuni emise de companii și inclusiv proiecte demarate ca start-up în acest teritoriu”, a mai spus senatorul AUR, Petrișor Peiu.

AUR și-a anunțat retragerea din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de duminica aceasta, din Republica Moldova, în sprijinul partidelor unioniste și pentru a nu fragmenta votul. Mai multe formațiuni și personalități unioniste au făcut astăzi un apel de vot pentru Democrația Acasă, partidul condus de Vasile Costiuc. Anterior, BUN (Blocul Unității Naționale) s-a retras în favoarea PAS.