Maia Sandu, la summitul CPE din Armenia: Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat alături de zeci de lideri europeni la summitul Comunitatea Politică Europeană de la Erevan, subliniind că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.

„Moldova va discuta din nou cu partenerii săi din Uniunea Europeană despre parcursul de integrare europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Ea crede în democrație și ne-a învățat pe toți să apreciem valorile democratice, să le susținem și să construim democrații. Sunt sigur că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii”, a afirmat lidera la Chișinău, Maia Sandu, înainte de începerea summitului Comunitatea Politică Europeană (CPE) de la Erevan.

Sprijul reafirmat al Uniunii

În marja evenimentului, lidera de la Chișinău a avut mai multe întrevederi axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. Liderii de la Bruxelles, printre care președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliul European, António Costa, au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului.

„Astăzi ne-am reafirmat sprijinul: un Plan de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, care deja produce rezultate. Și un parcurs european tot mai credibil. Vă puteți baza pe sprijinul deplin al Europei, dragă Maia Sandu”, a notat Ursula von der Leyen pe platforma X.

„Dragă Maia Sandu, susțin pe deplin eforturile tale pe calea aderării la Uniunea Europeană și mă bucur să văd că moldovenii beneficiază deja de integrarea treptată. Aștept cu nerăbdare să te întâmpin la Bruxelles, mai târziu în acest an, pentru următorul summit Uniunea Europeană – Republica Moldova”, a scris Antonio Costa pe platforma X.

Deschiderea negocierilor de aderarea, în iunie 2026

Iar președintele României, Nicușor Dan, a menționat că decizia privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova ar putea fi anunțată la începutul acestei veri.

„O să avem un răspuns la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de aderare la Uniune cu primul cluster, cel privind chestiunile democratice fundamentale”, a subliniat liderul de la Cotroceni.

Tot la Erevan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a doua reuniune a Coaliția Europeană împotriva Drogurilor, lansată în octombrie 2025, la Copenhaga, la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a premierului Italiei, Giorgia Meloni. Inițiativa reprezintă un răspuns colectiv al liderilor europeni la amenințările tot mai grave generate de traficul de droguri și criminalitatea organizată.

,,În cadrul reuniunii, liderii au reafirmat că combaterea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a corupției reprezintă o componentă esențială a unei strategii antidrog exhaustive. Înalții oficiali au subliniat că mecanismele de sancționare a bunurilor provenite din infracțiuni ale persoanelor și organizațiilor implicate în traficul de droguri trebuie adoptate de un număr cât mai mare de state, inclusiv propunerea aflată în curs de elaborare la nivelul Uniunii Europene.

Totodată, s-au angajat să armonizeze procedurile de confiscare a activelor provenite din activități infracționale și gestionarea acestor fonduri, astfel încât instituțiile naționale de aplicare a legii și programele de prevenție să poată beneficia direct de resursele recuperate. Un accent deosebit a fost pus pe consolidarea colaborării operaționale între statele membre ale Coaliției și pe îmbunătățirea schimbului de informații, în special în ceea ce privește utilizarea criptomonedelor în scopul spălării banilor.

Participarea Republicii Moldova la această reuniune vine în continuarea eforturilor Chișinăului în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Moldova, ca și alte țări europene, se confruntă cu amenințările reprezentate de traficul de droguri și de rețelele criminale organizate, date fiind poziția sa geografică și presiunile de securitate din regiune. Combaterea acestor fenomene reprezintă o prioritate națională, iar cooperarea la nivel european constituie un multiplicator esențial al eforturilor interne”, au precizat responsabilii Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Totodată, în marja summitului, șefa statului vecin a avut mai multe discuții bilaterale, inclusiv cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit, Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.