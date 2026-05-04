search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Maia Sandu, la summitul CPE din Armenia: Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat alături de zeci de lideri europeni la summitul Comunitatea Politică Europeană de la Erevan, subliniind că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.

Maia Sandu a avut mai multe întrevederi în marja evenimentului. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a avut mai multe întrevederi în marja evenimentului. FOTO: Presedinte.md

„Moldova va discuta din nou cu partenerii săi din Uniunea Europeană despre parcursul de integrare europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Ea crede în democrație și ne-a învățat pe toți să apreciem valorile democratice, să le susținem și să construim democrații. Sunt sigur că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii”, a afirmat lidera la Chișinău, Maia Sandu, înainte de începerea summitului Comunitatea Politică Europeană (CPE) de la Erevan. 

Sprijul reafirmat al Uniunii

 În marja evenimentului, lidera de la Chișinău a avut mai multe întrevederi axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. Liderii de la Bruxelles, printre care președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliul European, António Costa, au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. 

„Astăzi ne-am reafirmat sprijinul: un Plan de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, care deja produce rezultate. Și un parcurs european tot mai credibil. Vă puteți baza pe sprijinul deplin al Europei, dragă Maia Sandu”, a notat Ursula von der Leyen pe platforma X.

„Dragă Maia Sandu, susțin pe deplin eforturile tale pe calea aderării la Uniunea Europeană și mă bucur să văd că moldovenii beneficiază deja de integrarea treptată. Aștept cu nerăbdare să te întâmpin la Bruxelles, mai târziu în acest an, pentru următorul summit Uniunea Europeană – Republica Moldova”, a scris Antonio Costa pe platforma X.

Deschiderea negocierilor de aderarea, în iunie 2026

Iar președintele României, Nicușor Dan, a menționat că decizia privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova ar putea fi anunțată la începutul acestei veri.

„O să avem un răspuns la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de aderare la Uniune cu primul cluster, cel privind chestiunile democratice fundamentale”, a subliniat liderul de la Cotroceni. 

Tot la Erevan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a doua reuniune a Coaliția Europeană împotriva Drogurilor, lansată în octombrie 2025, la Copenhaga, la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a premierului Italiei, Giorgia Meloni. Inițiativa reprezintă un răspuns colectiv al liderilor europeni la amenințările tot mai grave generate de traficul de droguri și criminalitatea organizată.

,,În cadrul reuniunii, liderii au reafirmat că combaterea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a corupției reprezintă o componentă esențială a unei strategii antidrog exhaustive. Înalții oficiali au subliniat că mecanismele de sancționare a bunurilor provenite din infracțiuni ale persoanelor și organizațiilor implicate în traficul de droguri trebuie adoptate de un număr cât mai mare de state, inclusiv propunerea aflată în curs de elaborare la nivelul Uniunii Europene.

Totodată, s-au angajat să armonizeze procedurile de confiscare a activelor provenite din activități infracționale și gestionarea acestor fonduri, astfel încât instituțiile naționale de aplicare a legii și programele de prevenție să poată beneficia direct de resursele recuperate. Un accent deosebit a fost pus pe consolidarea colaborării operaționale între statele membre ale Coaliției și pe îmbunătățirea schimbului de informații, în special în ceea ce privește utilizarea criptomonedelor în scopul spălării banilor.

Participarea Republicii Moldova la această reuniune vine în continuarea eforturilor Chișinăului în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Moldova, ca și alte țări europene, se confruntă cu amenințările reprezentate de traficul de droguri și de rețelele criminale organizate, date fiind poziția sa geografică și presiunile de securitate din regiune. Combaterea acestor fenomene reprezintă o prioritate națională, iar cooperarea la nivel european constituie un multiplicator esențial al eforturilor interne”, au precizat responsabilii Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Totodată, în marja summitului, șefa statului vecin a avut mai multe discuții bilaterale, inclusiv cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit, Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
stirileprotv.ro
image
Întâlnire PNL de URGENȚĂ la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
gandul.ro
image
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
mediafax.ro
image
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de cameră pe deținutul acuzat de o faptă deosebit de gravă
fanatik.ro
image
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Mai mulți români se întorc în țară decât pleacă. Ce bani primesc de la stat cei care vin din nou în România
playtech.ro
image
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic pe Marius Avram sau ce?”
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
fără imagine
Culise, trădări și scenarii. Tot ce trebuie să știi despre moțiunea de cenzură – VIDEO
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Ultimele calcule pentru demiterea Guvernului Bolojan. Ce voturi adună partidele la moțiunea de cenzură
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
40 de ani înseamnă că ești bătrână? Antrenor de fitness: „Acum o să spun ceva care probabil o să supere foarte multe femei” | VIDEO
actualitate.net
image
Bahmu își dorește să plece din România: „Vreau să mă întorc cât mai repede”. Vedeta, îndrăgostită lulea de George Restivan: „Mi-am găsit familia!”
click.ro
image
Oana Lis, în doliu. Vedeta a anunțat decesul: „S-a dus”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai:„Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”
click.ro
Kate și Eugenie, GettyImages (2) jpg
Prințesa este din nou însărcinată și... surpriză! Bebe va veni pe lume chiar în această vară. Veste uriașă de la Palat
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
image
Bahmu își dorește să plece din România: „Vreau să mă întorc cât mai repede”. Vedeta, îndrăgostită lulea de George Restivan: „Mi-am găsit familia!”

OK! Magazine

image
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață