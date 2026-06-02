Marta Kostyuk a câștigat „sfertul ucrainean” de la Roland Garros

Programată tot pe Arena Centrală „Philippe Chatrier” de la Roland Garros, ca și meciul Soranei Cîrstea, a doua confruntare din sferturile de finală ale întrecerii feminine a adus față-n-față două jucătoare din Ucraina.

La capătul unei dispute echilibrate, Marta Kostyuk (23 de ani, numărul 15 WTA) a câştigat cu 6-3, 2-6, 6-2 în fața compatrioatei sale Elina Svitolina (31 de ani, numărul 7 WTA). Confruntarea dintre cele două jucătoare din Ucraina a durat o oră și 49 de minute.

Cum la Paris a plouat, și acest meci s-a disputat cu acoperișul închis, în condiții de sală. Iar Kostyuk s-a adaptat mult mai bine. Și a confirmat că seria victorii pe zgură din acest an (a ajuns la 17) nu este deloc întâmplătoare. Pentru Svitolina, acest eșec are și o altă semnificație, fiind pentru a șasea oară când ea pierde în sferturile de finală la Roland-Garros.

Kostyuk i-a adus un omagiu Svitolinei

La finalul partidei, Svitolina a părăsit arena în aplauzele spectatorilor. Invitată să spună câteva cuvinte chiar pe teren, Kostyuk a izbucnit în lacrimi, iar apoi s-a referit în primul rând la războiul din țara ei: „Vreau să dedic acest meci Ucrainei și ucrainenilor pentru rezistența lor. Vreau să aduc un omagiu Elinei pentru impactul său asupra tenisului ucrainean și asupra mea. Este o luptătoare incredibilă. Sunt atât de fericită să fiu în semifinale și vreau să-i mulțumesc pentru acest meci incredibil”.

Învingătoarea s-a referit și la meciul în sine: „Am pierdut un punct la începutul setului 3 și am văzut-o pe antrenoarea mea foarte nervoasă. Ceea ce nu se întâmplă des. Mi-am spus că trebuie să fiu mai agresivă. Primele două seturi au fost cu adevărat dificile. N-am fost atât de ofensivă. Sunt mulțumită că am găsit mijloace să-mi îmbunătățesc jocul. M-am întrebat cum ar trebui să joc pentru a câștiga turneul aici și acesta a fost răspunsul”.

Kostyuk o va înfrunta joi, 4 iunie, în prima semifinală a carierei sale la un turneu de Grand Slam, pe rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA), cea care a învins-o cu 6-0, 6-3 pe Sorana Cîrstea (18 WTA) în primul meci al zilei. În optimile de finală, ucraineanca a trecut de poloneza Iga Swiatek, de patru ori campioană la Roland Garros.