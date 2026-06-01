Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
La 108 ani, o femeie din State și-a reînnoit permisul auto. Cadoul primit din partea comunității

O femeie din statul american Delaware a devenit un exemplu de longevitate activă după ce și-a reînnoit permisul de conducere până în anul 2033, când va împlini 115 ani. La 108 ani, Susan Young Browne continuă să conducă, face exerciții fizice de trei ori pe săptămână și spune că secretul său este să rămână mereu activă.

La 108 ani și-a reînnoit permisul auto. FOTO: Kent County Levy Court
Susan Young Browne, o femeie în vârstă de 108 ani din Delaware, Statele Unite, și-a reînnoit permisul de conducere și a primit aprobarea de a circula legal până în anul 2033, când va avea 115 ani,  potrivit Good News Network.  

„Îmbătrânesc frumos”, spune Susan, care continuă să ducă o viață activă și independentă, devenind o sursă de inspirație pentru comunitatea din care face parte.

Născută în 1918, Browne a copilărit într-o perioadă în care multe gospodării din Delaware nu aveau apă curentă și electricitate. A crescut lucrând alături de familia sa la fermă, iar ulterior a urmat cursurile Delaware State College for Colored Students, instituție cunoscută astăzi sub numele de Delaware State University. A absolvit în 1945 și a ales cariera de profesor.

Timp de aproximativ trei decenii a predat în școli din statul Delaware, inclusiv într-o școală cu o singură clasă, contribuind la educația mai multor generații de elevi.

Face sport de trei ori pe săptămână

Chiar și la 108 ani, Susan Young Browne continuă să facă mișcare în mod regulat. De trei ori pe săptămână participă la cursuri de exerciții fizice organizate la Modern Maturity Center.

Potrivit acesteia, activitatea fizică este una dintre cheile longevității sale.

„Când mă trezesc dimineața, am o rutină de exerciții pe care o urmez de aproximativ 20 de ani. Când m-am pensionat și am mers prin acea clasă timp de 30 de ani, nu aveam de gând să mă așez și să stau degeaba”, a declarat ea.

Recent, Susan și-a sărbătorit cea de-a 108-a aniversare în Dover, iar la eveniment au participat aproximativ 130 de persoane, inclusiv guvernatorul statului Delaware, Matt Meyer.

Cadoul special primit la aniversare

Pe lângă reînnoirea permisului de conducere, Susan a primit și un cadou simbolic din partea comunității: un loc de parcare rezervat chiar în fața clădirii pe care o frecventează.

Femeia se bucură de o familie numeroasă, formată din copii, nepoți și strănepoți, și spune că nu intenționează să încetinească ritmul prea curând.

Gluma care a stârnit râsete

Susan Young Browne este cunoscută și pentru simțul umorului. Într-un interviu acordat presei americane, ea a vorbit cu sinceritate despre viața sa personală.

Căsătorită de două ori, Susan și-a pierdut primul soț în 1988, iar pe cel de-al doilea în 2001. Întrebată dacă ar mai lua în calcul o nouă relație, răspunsul său a stârnit zâmbete.

„A fost suficient. Nu mai am de gând să am grijă de încă un bărbat”, a spus ea râzând.

Povestea americancei demonstrează că vârsta înaintată nu înseamnă neapărat renunțarea la independență, iar activitatea fizică, optimismul și implicarea în comunitate pot contribui la o viață lungă și activă.

