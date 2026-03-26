Ministerul moldovean al Apărării avertizează asupra unui fals privind instruirea militară obligatorie

Ministerul moldovean al Apărării avertizează că informația conform căreia toți bărbații cu vârsta de până la 55 de ani vor trebui să urmeze pregătire militară este falsă, subliniind că instituția pregătește o nouă formă de pregătire militară.

Conform responsabililor Ministerului Apărării, ar putea fi introdusă o pregătire militară cu durata de șase săptămâni.

,,De exemplu, un tânăr de 18 ani care studiază la universitate ar putea urma o pregătire militară de până la 6 săptămâni, deoarece durata exactă este încă în discuție, și, în final, ar primi livretul militar. Astfel, nu ar mai fi necesar să urmeze catedra militară timp de 4 luni. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au efectuat pregătirea militară și au împlinit 27 de ani, după care sunt trecuți automat în rezervă, se propune ca și aceștia să poată urma o formă de pregătire militară inițială”, au subliniat reprezentanții ministerului de resort.

Tipuri de pregătire militară

În prezent, există trei forme de pregătire militară în Republica Moldova: serviciul militar în termen care durează un an, serviciul militar cu termen redus, de trei luni, destinat persoanelor cu studii superioare, precum și catedra militară care are o durată de patru luni.



