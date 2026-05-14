Consiliul Concurenței și Parchetul European își unesc forțele pentru combaterea fraudelor cu fonduri UE

Consiliul Concurenței și Parchetul European (EPPO) au semnat un acord de cooperare destinat combaterii faptelor care afectează bugetul Uniunii Europene și care intră, în același timp, sub incidența legislației din domeniul concurenței.

Acordul vizează în principal cazurile de posibile fraude sau nereguli în procedurile de achiziții publice, practicile anticoncurențiale care pot afecta utilizarea corectă a fondurilor europene, precum și situațiile în care informațiile deținute de una dintre instituții pot fi relevante pentru activitatea celeilalte.

„Colaborarea cu Parchetul European este un pas important pentru consolidarea capacității instituționale de a identifica și combate comportamentele care pot afecta atât concurența, cât și interesele financiare ale Uniunii Europene. Prin acest acord, ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe, în special în domeniul achizițiilor publice, unde încălcările regulilor de concurență pot avea un impact semnificativ asupra utilizării fondurilor publice”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Documentul prevede coordonarea anumitor activități atunci când aceiași operatori economici sunt investigați simultan de cele două instituții, fiecare în limitele propriilor competențe. În astfel de situații, reprezentanții Consiliului Concurenței și ai Parchetului European vor putea realiza consultări pentru a evita suprapunerea măsurilor și afectarea investigațiilor în desfășurare.

Acordul urmărește facilitarea schimbului de informații, consultărilor tehnice și colaborării operaționale, cu respectarea independenței și atribuțiilor legale ale fiecărei instituții. Parteneriatul este încheiat pentru o perioadă inițială de trei ani, cu posibilitatea prelungirii automate pentru perioade succesive de câte un an.

Achizițiile publice și fondurile europene, în centrul investigațiilor

Semnarea acordului vine într-un context în care autoritățile europene și naționale au intensificat monitorizarea modului în care sunt utilizate fondurile europene, în special în domeniul achizițiilor publice. În ultimii ani, atât Consiliul Concurenței, cât și Parchetul European au investigat numeroase cazuri care au vizat posibile înțelegeri între companii participante la licitații, fraude cu fonduri europene sau contracte atribuite în condiții care ridică suspiciuni privind respectarea regulilor concurențiale.

Parchetul European, condus la nivel european de Laura Codruța Kövesi, este instituția responsabilă cu investigarea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraude cu fonduri europene, corupție și fraude transfrontaliere cu TVA.

La rândul său, Consiliul Concurenței are atribuții în investigarea cartelurilor, a abuzului de poziție dominantă și a practicilor anticoncurențiale care pot distorsiona piața și afecta cheltuirea banilor publici.

În practică, cele două instituții pot ajunge să investigheze aceleași companii sau aceleași proiecte din perspective diferite. De exemplu, o companie suspectată că a participat la o înțelegere de tip cartel pentru câștigarea unor licitații finanțate din bani europeni poate intra simultan în atenția Consiliului Concurenței și a procurorilor europeni.

Prin noul acord, autoritățile încearcă să accelereze schimbul de informații și să crească eficiența investigațiilor într-o perioadă în care România gestionează volume importante de finanțări europene prin PNRR și programele de coeziune.