Oana Gheorghiu și ministrul Economiei, acuzați de legături controversate cu grupuri germane. Sindicatul Guvernului cere demiterea lor

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită demisia sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei Irineu Darău, pe fondul unor acuzații privind interacțiuni instituționale cu grupul german Schwarz / Schwarz Digits.

Potrivit unui comunicat transmis de Sindicat, cei doi demnitari ar fi folosit autoritatea funcțiilor pentru a deschide „culoare instituționale” unui operator privat, în cadrul unor contacte care ar fi vizat mai multe instituții ale statului, inclusiv Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

SAALG susține că explicațiile oficiale, potrivit cărora demersurile ar fi avut un caracter „exploratoriu”, sunt insuficiente și nu clarifică natura reală a interacțiunilor.

„Guvernul României nu este agenție de business development. Vicepremierii și miniștrii nu sunt agenți comerciali pentru companii private”, se arată în poziția sindicală.

Sindicatul invocă și prevederi din Legea nr. 49/2025, potrivit căreia membrii Guvernului sunt obligați să înregistreze în registrul RUTI toate întâlnirile cu terți. Întâlnirile planificate trebuie publicate cu cel puțin două zile înainte, iar cele neplanificate în termen de două zile de la desfășurare.

„Înainte de a demisiona sau a fi demiși, solicităm public celor doi să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuțiile și contactele instituționale avute cu reprezentanții grupului Schwarz sau cu entități interesate de decizii publice în materia digitalizării, cloud, infrastructurii digitale, securității cibernetice ori achizițiilor publice? Dacă da, solicităm indicarea publică a înregistrărilor RUTI, cu data, participanții, scopul întâlnirilor, temele discutate și concluziile aferente. Dacă nu, de ce nu au fost declarate?”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Sindicatul solicită verificarea respectării obligațiilor legale și publicarea tuturor înregistrărilor privind contactele cu grupul Schwarz.

Organizația sindicală ridică și o posibilă situație de incompatibilitate instituțională, susținând că actualul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Aurel-Cătălin Giulescu, a fost anterior consilier de stat în aparatul vicepremierului Gheorghiu.

Numirea acestuia la conducerea ADR ar fi fost asumată de ministrul Darău împreună cu vicepremierul Oana Gheorghiu, ceea ce SAALG consideră relevant în contextul relațiilor dintre instituții.

„Când un om din aparatul vicepremierului ajunge la conducerea instituției care gestionează digitalizarea României, Guvernul nu mai poate cere publicului să creadă în simple coincidențe administrative”, susține sindicatul.

De asemenea, Sindicatul face referire și la programul SAFE, prin care România are acces la peste 16,6 miliarde de euro din Instrumentul european pentru securitate.

Potrivit unor relatări din presă, șase din cele 15 contracte ar putea fi derulate de grupul german Rheinmetall. Sindicatul solicită clarificări privind contactele dintre autoritățile române și grupuri industriale străine implicate în proiecte de securitate și digitalizare. Sindicatul ridică întrebarea dacă aceste interacțiuni și programe de anvergură vizează exclusiv interesul public al României sau există și alte interese implicate în procesul decizional.

În consecință, Sindicatul cere demisia de onoare a celor doi demnitari sau, în lipsa acesteia, demiterea lor de către premierul interimar. Totodată, solicită publicarea integrală a e-mailurilor, minutelor și agendelor întâlnirilor cu grupul Schwarz, verificarea situației de către Corpul de Control al Prim-ministrului și transparență completă privind toate interacțiunile cu entități private interesate de digitalizare, cloud și achiziții publice.

„Domnule prim-ministru interimar, dacă acest episod rămâne fără consecințe, mesajul transmis administrației și cetățenilor este unul devastator: angajaților li se cer sacrificii, dar demnitarilor li se tolerează orice; lucrătorilor li se cer integritate și transparență, dar membrilor Guvernului li se permite să transforme instituțiile statului în teren de prospectare pentru companii private; cetățenilor li se vorbește despre reformă, în timp ce la vârful Guvernului se practică politica ușilor deschise pentru interese preferențiale, private”, a transmis Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.