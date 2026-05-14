Ciocolata Milka, în centrul unui scandal după ce consumatorii au reclamat că produsul a fost redus ca gramaj, dar vândut la un preț mai mare

O instanță din Germania a stabilit că gigantul american Mondelez International a indus în eroare consumatorii după ce a redus greutatea tabletelor de ciocolată Milka de la 100 de grame la 90 de grame, fără a modifica semnificativ ambalajul.

Judecătorul a apreciat că ambalajul mov, cunoscut de ani de zile de consumatori, crea o așteptare vizuală de produs neschimbat, în contradicție cu realitatea cantității reduse. În consecință, instanța a considerat că a fost încălcată legislația privind concurența și protecția consumatorilor.

Magistrații au subliniat că producătorul ar fi trebuit să includă un avertisment clar, vizibil, pe ambalaj, pentru o perioadă de cel puțin patru luni după modificarea gramajului, astfel încât cumpărătorii să fie informați corect.

Compania a susținut în fața instanței că reducerea greutății a fost comunicată pe site-ul oficial și pe rețelele sociale, fiind justificată de creșterea costurilor din lanțurile de aprovizionare.

„Ca urmare a acestor presiuni, am ajustat greutatea mai multor tablete Milka”, a transmis compania, potrivit Reuters.

Decizia nu este definitivă, iar Mondelez International are la dispoziție o lună pentru a depune apel.

Anul trecut, consumatorii germani au reacționat negativ la schimbare, desemnând tableta „Milka Alpenmilch” drept „ambalajul înșelător al anului 2025”, potrivit BBC.

Organizația de consumatori Which? a atras în mod repetat atenția asupra fenomenului de „shrinkflation”, prin care cantitatea unui produs este redusă fără o scădere proporțională a prețului, pe fondul creșterii costurilor materiilor prime, în special al boabelor de cacao afectate de recolte slabe în Africa de Vest.