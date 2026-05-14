Blindatul românesc care a intrat în atenția Europei: Cine este președintele care a testat noul vehicul 4x4

Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a urcat la volanul VLAH, primul blindat 4x4 dezvoltat în România după 35 de ani. Blindatul românesc poate fi admirat la expoziția Black Sea Defence & Aerospace (BSDA), cea mai importantă expoziție regională pentru industria de apărare, desfășurată în România.

Printre companiile românești prezente la expoziția Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2026 se numără și BlueSpace Technology, care a adus în atenția publicului mai multe sisteme dezvoltate în țară, inclusiv vehiculul blindat 4x4 VLAH — primul vehicul de acest tip proiectat și dezvoltat în România în ultimii 35 de ani, transmite DefenseRomania

Vehiculul a atras inclusiv atenția președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini, care a vizitat standul companiei imediat după participarea la summitul B9 organizat la Palatul Cotroceni. În timpul vizitei la BSDA 2026, liderul slovac a urcat la bordul vehiculului VLAH și a discutat cu CEO-ul BlueSpace Technology, Constantin Pintilie, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru industria românească de apărare.

Interesul președintelui slovac pentru proiect nu este întâmplător. Programul VLAH, lansat în 2022, a beneficiat în faza inițială de consultanță din partea companiei slovace Zetor Engineering, care a contribuit la dezvoltarea designului și a proiectării 3D a vehiculului.

Cu toate acestea, reprezentanții BlueSpace subliniază că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra vehiculului aparțin companiei românești, chiar dacă proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu firma slovacă. Acest aspect este considerat esențial pentru dezvoltarea ulterioară a platformei în România, pentru modernizarea continuă pe baza feedback-ului operațional și pentru asigurarea mentenanței pe întreaga durată de viață a vehiculului.

În cadrul vizitei, Peter Pellegrini a analizat și celelalte sisteme prezentate de BlueSpace Technology, inclusiv sistemul antidronă OKYA, integrat într-un container mobil, despre care DefenseRomania va publica un material separat.

Programul VLAH este dezvoltat într-un parteneriat public-privat între BlueSpace Technology și Automecanica Moreni, iar prototipul vehiculului a fost prezentat oficial în premieră pe 12 decembrie 2025.

Potrivit oficialilor companiei, obiectivul este accelerarea procesului de testare, omologare și operaționalizare, astfel încât vehiculul să poată intra în producție într-un interval estimat la 18–20 de luni. Ulterior, compania își propune atingerea unei capacități de producție de aproximativ 200 de vehicule anual.

Din punct de vedere tehnic, VLAH este conceput pentru operații în medii dificile și pentru rezistență ridicată pe câmpul de luptă. Vehiculul are o masă de aproximativ 7 tone, care poate ajunge la 10 tone în funcție de nivelul de blindaj și echipamentele instalate.

Blindatul utilizează un design cu podea dublă și carenă în formă de „V”, soluție destinată disipării undei de șoc generate de explozia unei încărcături de până la 6 kg TNT sub vehicul. Configurația este gândită pentru a crește șansele de supraviețuire ale echipajului format din cinci militari.

Propulsia este asigurată de un motor german MTU de 221 CP (163 kW), conectat la o transmisie automată ZF. În această configurație, vehiculul poate atinge o viteză maximă de 110 km/h și o autonomie operațională de aproximativ 600 km. Garda la sol de 410 mm și capacitatea de a depăși obstacole de până la 50 cm sunt elemente care îi oferă mobilitate ridicată în teren accidentat.

Pentru industria românească de apărare, VLAH reprezintă nu doar un nou produs militar, ci și o posibilă gură de oxigen pentru relansarea capacităților locale de proiectare și producție de vehicule blindate, într-un context regional marcat de investiții accelerate în securitate și apărare.