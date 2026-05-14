Seria de cutremure în apropiere de Teheran reaprinde temerile privind un seism major

O serie de nouă cutremure de mică intensitate produse în cursul nopții de marți spre miercuri în zona Pardis, la est de Teheran, a reaprins îngrijorările legate de riscul unui seism major în capitala Iranului, relatează agenția Mehr.

Mișcările tectonice au fost înregistrate în apropierea faliei Mosha, una dintre cele mai active zone seismice ale Iranului. Specialiștii avertizează că activitatea repetată ar putea indica acumularea sau eliberarea unor tensiuni tectonice în apropierea capitalei.

Deși cutremurele de mică magnitudine sunt frecvente în regiune, experții spun că este mai puțin obișnuit ca mai multe seisme să aibă loc într-un interval atât de scurt.

Potrivit presei de stat, unul dintre cutremure a avut magnitudinea de 4,6. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale.

Fal ia Mosha are o lungime de aproximativ 150 de kilometri și se află la circa 40 de kilometri de Teheran. Este considerată una dintre cele mai importante falii active ale Iranului.

Seismologul Mehdi Zare a declarat pentru agenția Mehr că, deocamdată, nu este clar dacă aceste cutremure reprezintă o eliberare a energiei tectonice acumulate — ceea ce ar putea reduce riscul unui seism mai puternic — sau dacă ele sunt semnale premergătoare unei activități seismice mai severe.

El a avertizat că vulnerabilitatea Teheranului este amplificată de densitatea populației, dezvoltarea urbană intensă și nivelul redus de pregătire pentru situații de urgență.

„Chiar și cutremurele relativ mici pot provoca perturbări importante în capitală, din cauza infrastructurii fragile și a traficului aglomerat, ceea ce îngreunează intervențiile de urgență”, a spus Zare.

Teheranul, o zonă metropolitană cu peste 14 milioane de locuitori, este situat în apropierea mai multor falii active importante, inclusiv North Tehran, Mosha și Rey.

Experții iranieni au avertizat în repetate rânduri că un cutremur major în apropierea capitalei ar putea avea consecințe catastrofale.

Iranul se află printre cele mai expuse state la activitate seismică. Una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a țării rămâne cutremurul din Bam, produs în 2003, în urma căruia au murit peste 30.000 de persoane.