Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina: cinci copii și alți civili uciși, iar alți zeci au fost răniți

Trei ucraineni, dintre care un copil, și doi copii ruși au fost uciși joi, 16 aprilie, într-o serie de atacuri lansate de ambele părți, soldate și cu mai mulți răniți.

FOTO: X @Terroralerts007
„Două persoane, un băiat de 12 ani şi o femeie de 35 de ani, au murit în urma unui atac al inamicului asupra capitalei”, a scris pe Telegram primarul Kievului, Vitali Klitschko, scrie News.ro.

Potrivit acestuia, douăzeci şi doi de locuitori au fost răniţi, dintre care patru membri ai personalului medical.

„În districtul Podilsky, unde s-a prăbuşit parterul unui bloc de locuinţe private, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a precizat el.

Un atac rus la Dnipro a ucis o persoană și a rănit alte zece. Lovituri nocturne asupra Odesa au provocat cinci răniți, potrivit autorităților ucrainene.

În Rusia, doi copii (5 și 14 ani) au murit într-un atac cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar, a anunțat guvernatorul Veniamin Kondratiev.

Cu o zi înainte, cecretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel la statele membre ale Alianței să își intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să nu lase conflictul să treacă în plan secund.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce-i trebuie pentru a continua lupta. Aşadar, există un acord larg asupra acestui lucru de ambele părţi ale Atlanticului”, a mai spus el.

Reuniunea are loc într-un context geopolitic complicat, în care negocierile pentru încheierea conflictului, inițiate sub presiunea președintelui american Donald Trump, sunt în impas.

Pe de o parte, președintele rus Vladimir Putin cere cedarea unor teritorii din estul Ucrainei, inclusiv zone din Donbas, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice compromis teritorial.

