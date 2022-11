Macron anunță un sprijin internațional de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Emmanuel Macron a anunțat un sprijin internaţional de peste 100 milioane de euro, pentru ca Republica Moldova să facă față consecințelor războiului din Ucraina, între care criza energetică şi afluxul de refugiaţi.

Anunțul a fost făcut de către preşedintele francez Emmanuel Macron în cadrul Conferinţei internaţionale a donatorilor pentru Republica Moldova, care s-a desfăşurat la Paris, potrivit Reuters.

"Cu scopul de a face faţă necesităţilor imediate, noi am decis să mobilizăm un nou pachet excepţional de peste 100 milioane de euro. Nu aveţi nimic să ne cereţi, este datoria noastră şi recunoştinţa noastră pentru munca ambiţioasă şi curajoasă pe care o duceţi acolo şi pentru ţara dvs., şi pentru Europa. Suntem angajaţi, am decis să aducem din ce în ce mai mult de la Berlin şi Bucureşti, 26 de milioane de euro pentru Republica Moldova, inclusiv pentru companiile din Republica Moldova. Mai mult de 100 milioane de euro am decis inclusiv pentru a regla chestiuni legate de refugiaţi, accesul refugiaţilor la învăţământ, alimentaţie. Alte 2 milioane de euro vor fi alocate pentru reformele publice în materie de energie. Situaţia de criză în care se află Republica Moldova nu va afecta în niciun fel proiectele pe termen mediu. Agenţia pentru Dezvoltare va investi 85 milioane de euro în Republica Moldova în materie de energie”, a transmis președintele francez.

Generatoare de înaltă putere vor fi livrate spitalelor din Republica Moldova, la începutul anului viitor.

Sprijinul european vine pentru ca Republica Moldova să depășească iarna 2022 - 2023 cu bine, în contextul războiului din Ucraina.

„Ne pregătim pentru o iarnă foarte dificilă. Acest război pune în pericol aprovizionarea cu electricitate şi cu gaze. Mulţi moldoveni nu vor avea posibilitatea să-şi plătească factura în această iarnă, cel puţin dacă guvernul nu intervine. Ne confruntam cu anumite grupuri susţinute de Federaţia Rusă, ne confruntăm cu un război hibrid, care are ca scop să ne îndepărteze de la reformele noastre economice şi de la drumul nostru european”, a subliniat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform Agerpres.