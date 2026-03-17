Plângere penală pentru rasism și discriminare după meciul Rapid - Dinamo. O asociație reclamă daune de 2.000.000 de lei

Suporterii dinamoviști din facțiunea „Ultras Tei Dinamo Bucuresti” au fost reclamați la Parchet pentru un banner afișat în Giulești, la meciul de fotbal cu Rapid, câștigat sâmbătă de gazde cu 3-2, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

„Ieri în robie, azi în galerie”, a fost bannerul incriminat și care a fost desfășurat pe stadion de fanii „câinilor roșii”. Suporterii au promovat apoi mesajul pe contul de Facebook. „Asociația Platforma Civică Aresel” a sesizat autoritățile și s-a constituit parte civilă în dosarul în care se cer daune de 2.000.000 de lei.

„Asociația Platforma Civică Aresel” a emis astăzi un comunicat în care își explică acțiunile civile și penale:

„Ca urmare a manifestărilor rasiste și discriminatorii la adresa persoanelor de etnie romă, produse cu ocazia meciului de fotbal dintre Fotbal Club Rapid și Dinamo 1948, disputat în data de 14 martie 2026, comunicăm faptul că Asociația Platforma Civică Aresel și Roma for Democracy au depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

Plângerea penală a fost formulată împotriva autorilor necunoscuți din galeriile „Ultras Tei Dinamo” și „Peluza Cătălin Hildan-Dinamo”, precum și împotriva clubului Dinamo 1948 SA și oricăror alte persoane fizice sau juridice ce vor fi identificate de organele de urmărire penală.

Demersul vizează fapte de incitare la ură sau discriminare, promovarea în public a unor idei rasiste și xenofobe și alte infracțiuni prevăzute de legislația penală, generate de afișarea pe stadion a unor bannere cu conținut explicit rasist, precum și de scandări colective cu caracter discriminatoriu, inclusiv în spațiul public și pe platformele de social media.

„Considerăm că acțiunile galeriilor Dinamo, în special mesajele galeriei “Ultras Tei Dinamo” sunt deosebit de periculoase și promovează o ideologie fasicistă. Pe pagina de Facebook a galeriei Ultras Tei Dinamo, aceștia au postat imaginea cu membrii galeriei ținând bannerul prin care spuneau “ieri în robie, azi în galerie” acompaniat de textul “the Austrian painter was right all the time” (pictorul austriac a avut întotdeauna dreptate) – pictorul austriac la care fac referire fiind nimeni altul decât Adolf Hitler, născut în Austria, absolvent de pictură.

Spunând deci foarte clar că Adolf Hitler, dictatorul Germaniei Naziste care a dus la începerea celui de-al Doilea Război Mondial și la exterminarea a milioane de evrei și romi, avea dreptate în acțiunile și gândirile sale. Este clar acestea nu sunt doar niște scandări de stadion, ci sunt niște grupări cu caracter fascist care promovează o ideologie care s-a dovedit malefică, criminală, incompatibilă cu valorile unei societăți moderne, europene, care are respect față de drepturile omului!

Totodată, ne-am constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 2.000.000 lei, reprezentând daune morale pentru prejudiciul grav adus demnității umane, egalității și principiului nediscriminării, valori fundamentale ale unei societăți democratice. Cei 2.000.000 de lei vor fi donați unor cluburi sportive de tineret care promovează fair-play-ul și nediscriminarea. Ne dorim ca acest caz să devină un semnal ferm că discursul de ură și rasismul nu pot fi tolerate nici pe stadioane, nici în spațiul public, iar instituțiile statului trebuie să își asume responsabilitatea de a sancționa astfel de fapte.

În paralel cu depunerea plângerii penale, comunicăm de asemenea faptul că am sesizat Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), unde am depus o scrisoare oficială prin care am solicitat o întâlnire de urgență cu președintele LPF. Scopul acestei întâlniri este identificarea unor măsuri concrete și ferme prin care LPF, împreună cu cluburile și celelalte structuri de organizare, să garanteze că astfel de fenomene rasiste și xenofobe de pe stadioanele din România nu vor mai fi tolerate și nici acceptate tacit.

Demersurile noastre nu se opresc aici: în perioada imediat următoare, vom depune petiții oficiale și sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Federația Română de Fotbal (FRF), precum și la forurile internaționale FIFA și UEFA, alături de orice alte instituții competente din țară și din străinătate care au puterea și obligația de a interveni pentru a opri aceste manifestări.

Considerăm că doar printr-un efort coordonat al tuturor instituțiilor sportive, judiciare și de reglementare putem reda stadioanelor din România spiritul de competiție, fair-play și respect reciproc. Stadioanele sunt locuri publice, plătite din bani publici, în care ar trebui ca orice copil sau adult indiferent etnie să se simtă respectat, inclus și în siguranță!

Reafirmăm că vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a combate rasismul și discursul de ură și pentru a proteja drepturile și demnitatea persoanelor de etnie romă. Invităm instituțiile, cluburile de fotbal, sportivii, liderii de galerie și societatea civilă să se alăture acestui demers și să transmită un mesaj clar: rasismul nu are loc pe stadioanele României”. Comunicatul este semnat de Alin Banu, director general la „Asociația Platforma Civică Aresel”.