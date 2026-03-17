Plângere penală pentru rasism și discriminare după meciul Rapid - Dinamo. O asociație reclamă daune de 2.000.000 de lei

Suporterii dinamoviști din facțiunea „Ultras Tei Dinamo Bucuresti” au fost reclamați la Parchet pentru un banner afișat în Giulești, la meciul de fotbal cu Rapid, câștigat sâmbătă de gazde cu 3-2, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

Galeria dinamovistă a sărit calul FOTO Facebook
Galeria dinamovistă a sărit calul FOTO Facebook

Ieri în robie, azi în galerie”, a fost bannerul incriminat și care a fost desfășurat pe stadion de fanii „câinilor roșii”. Suporterii au promovat apoi mesajul pe contul de Facebook. „Asociația Platforma Civică Aresel” a sesizat autoritățile și s-a constituit parte civilă în dosarul în care se cer daune de 2.000.000 de lei.

„Asociația Platforma Civică Aresel” a emis astăzi un comunicat în care își explică acțiunile civile și penale:

Ca urmare a manifestărilor rasiste și discriminatorii la adresa persoanelor de etnie romă, produse cu ocazia meciului de fotbal dintre Fotbal Club Rapid și Dinamo 1948, disputat în data de 14 martie 2026, comunicăm faptul că Asociația Platforma Civică Aresel și Roma for Democracy au depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

Plângerea penală a fost formulată împotriva autorilor necunoscuți din galeriile „Ultras Tei Dinamo” și „Peluza Cătălin Hildan-Dinamo”, precum și împotriva clubului Dinamo 1948 SA și oricăror alte persoane fizice sau juridice ce vor fi identificate de organele de urmărire penală.

Demersul vizează fapte de incitare la ură sau discriminare, promovarea în public a unor idei rasiste și xenofobe și alte infracțiuni prevăzute de legislația penală, generate de afișarea pe stadion a unor bannere cu conținut explicit rasist, precum și de scandări colective cu caracter discriminatoriu, inclusiv în spațiul public și pe platformele de social media.

Postare facțiunii Ultras Tei Dinamo Bucuresti
Postare facțiunii Ultras Tei Dinamo Bucuresti

Considerăm că acțiunile galeriilor Dinamo, în special mesajele galeriei “Ultras Tei Dinamo” sunt deosebit de periculoase și promovează o ideologie fasicistă. Pe pagina de Facebook a galeriei Ultras Tei Dinamo, aceștia au postat imaginea cu membrii galeriei ținând bannerul prin care spuneau “ieri în robie, azi în galerie” acompaniat de textul “the Austrian painter was right all the time” (pictorul austriac a avut întotdeauna dreptate) – pictorul austriac la care fac referire fiind nimeni altul decât Adolf Hitler, născut în Austria, absolvent de pictură.

Spunând deci foarte clar că Adolf Hitler, dictatorul Germaniei Naziste care a dus la începerea celui de-al Doilea Război Mondial și la exterminarea a milioane de evrei și romi, avea dreptate în acțiunile și gândirile sale. Este clar acestea nu sunt doar niște scandări de stadion, ci sunt niște grupări cu caracter fascist care promovează o ideologie care s-a dovedit malefică, criminală, incompatibilă cu valorile unei societăți moderne, europene, care are respect față de drepturile omului!

Totodată, ne-am constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 2.000.000 lei, reprezentând daune morale pentru prejudiciul grav adus demnității umane, egalității și principiului nediscriminării, valori fundamentale ale unei societăți democratice. Cei 2.000.000 de lei vor fi donați unor cluburi sportive de tineret care promovează fair-play-ul și nediscriminarea. Ne dorim ca acest caz să devină un semnal ferm că discursul de ură și rasismul nu pot fi tolerate nici pe stadioane, nici în spațiul public, iar instituțiile statului trebuie să își asume responsabilitatea de a sancționa astfel de fapte.

În paralel cu depunerea plângerii penale, comunicăm de asemenea faptul că am sesizat Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), unde am depus o scrisoare oficială prin care am solicitat o întâlnire de urgență cu președintele LPF. Scopul acestei întâlniri este identificarea unor măsuri concrete și ferme prin care LPF, împreună cu cluburile și celelalte structuri de organizare, să garanteze că astfel de fenomene rasiste și xenofobe de pe stadioanele din România nu vor mai fi tolerate și nici acceptate tacit.

Demersurile noastre nu se opresc aici: în perioada imediat următoare, vom depune petiții oficiale și sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Federația Română de Fotbal (FRF), precum și la forurile internaționale FIFA și UEFA, alături de orice alte instituții competente din țară și din străinătate care au puterea și obligația de a interveni pentru a opri aceste manifestări.

Considerăm că doar printr-un efort coordonat al tuturor instituțiilor sportive, judiciare și de reglementare putem reda stadioanelor din România spiritul de competiție, fair-play și respect reciproc. Stadioanele sunt locuri publice, plătite din bani publici, în care ar trebui ca orice copil sau adult indiferent etnie să se simtă respectat, inclus și în siguranță!

Reafirmăm că vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a combate rasismul și discursul de ură și pentru a proteja drepturile și demnitatea persoanelor de etnie romă. Invităm instituțiile, cluburile de fotbal, sportivii, liderii de galerie și societatea civilă să se alăture acestui demers și să transmită un mesaj clar: rasismul nu are loc pe stadioanele României”. Comunicatul este semnat de Alin Banu, director general la „Asociația Platforma Civică Aresel”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
mediafax.ro
image
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica împarte sporuri pentru „gulerele albe”
fanatik.ro
image
O prăbușire majoră a piețelor este iminentă, avertizează economistul care a prezis criza din 2008
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum depui dosarul de pensie pentru limită de vârstă în 2026. Actele obligatorii
playtech.ro
image
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român din istorie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru românii născuți înainte de 1960. Proiectul a fost lansat
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte