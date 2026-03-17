Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Raport OCDE: România face progrese în lupta anticorupție, dar transparența averilor demnitarilor rămâne critică

România a luat măsuri semnificative pentru combaterea corupției, însă zone precum politicul, sănătatea, poliția și vama rămân vulnerabile, arată ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Experții solicită, de asemenea, publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, restricționate anul trecut de Curtea Constituțională.

Raport OCDE: România face progrese în combaterea corupției FOTO: Arhivă

Raportul subliniază că, deși autoritățile române au înregistrat progrese, corupția a devenit mai complexă decât noțiunea tradițională de „șpagă cotidiană”. „Dacă nu este controlată, corupția poate duce la cheltuieli publice risipitoare sau ineficiente, la un mediu de afaceri necompetitiv și la elaborarea de politici ineficiente. Percepțiile privind corupția rămân ridicate în România, 75% dintre respondenții la un sondaj Eurobarometru din 2025 considerând-o «răspândită» puțin peste media UE”, notează OCDE.

Chiar dacă puțini români declară că au fost martori sau victime directe ale corupției, 60% spun că sunt afectați personal în viața de zi cu zi.

Conform raportului, cele mai corupte paliere sunt „partidele politice, oficialii aleși, sistemul de sănătate, poliția și vama”.

Totodată, OCDE avertizează asupra riscurilor legate de conflictele de interese și corupția din sănătate, de la mită la favoritism în achiziții și resurse umane. „Publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici”, subliniază raportul.

Progrese și recomandări

România a adoptat cadre juridice solide pentru prevenirea conflictelor de interese, protecția avertizorilor și integritatea în finanțarea partidelor politice. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a îndeplinit majoritatea standardelor OCDE, deși planificarea strategică ar putea fi mai bine fundamentată pe evaluarea riscurilor de corupție.

În domeniul justiției, OCDE notează că DNA are un palmares solid în urmărirea penală a cazurilor de corupție. „51% dintre români consideră că există suficiente urmăriri penale cu succes pentru a descuraja oamenii de la corupție – a doua cea mai mare rată dintre toate țările UE”, se menționează în raport.

OCDE recomandă, de asemenea, îmbunătățirea transparenței în lobby și publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor, pentru a reduce riscul de influență nejustificată asupra politicilor publice.

Provocări rămase

Raportul atrage atenția că, în ciuda cadrului juridic solid, România se confruntă cu provocări practice în gestionarea conflictelor de interese și în sectorul sănătății, precum și cu probleme în prevenirea spălării banilor și evaziunii fiscale.

OCDE apreciază progresele făcute, dar subliniază că aplicarea efectivă a legilor și consolidarea capacității instituțiilor rămân cruciale pentru reducerea corupției și creșterea încrederii publice.

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
mediafax.ro
image
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica împarte sporuri pentru „gulerele albe”
fanatik.ro
image
O prăbușire majoră a piețelor este iminentă, avertizează economistul care a prezis criza din 2008
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum depui dosarul de pensie pentru limită de vârstă în 2026. Actele obligatorii
playtech.ro
image
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român din istorie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru românii născuți înainte de 1960. Proiectul a fost lansat
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
