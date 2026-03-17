Raport OCDE: România face progrese în lupta anticorupție, dar transparența averilor demnitarilor rămâne critică

România a luat măsuri semnificative pentru combaterea corupției, însă zone precum politicul, sănătatea, poliția și vama rămân vulnerabile, arată ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Experții solicită, de asemenea, publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, restricționate anul trecut de Curtea Constituțională.

Raportul subliniază că, deși autoritățile române au înregistrat progrese, corupția a devenit mai complexă decât noțiunea tradițională de „șpagă cotidiană”. „Dacă nu este controlată, corupția poate duce la cheltuieli publice risipitoare sau ineficiente, la un mediu de afaceri necompetitiv și la elaborarea de politici ineficiente. Percepțiile privind corupția rămân ridicate în România, 75% dintre respondenții la un sondaj Eurobarometru din 2025 considerând-o «răspândită» puțin peste media UE”, notează OCDE.

Chiar dacă puțini români declară că au fost martori sau victime directe ale corupției, 60% spun că sunt afectați personal în viața de zi cu zi.

Conform raportului, cele mai corupte paliere sunt „partidele politice, oficialii aleși, sistemul de sănătate, poliția și vama”.

Totodată, OCDE avertizează asupra riscurilor legate de conflictele de interese și corupția din sănătate, de la mită la favoritism în achiziții și resurse umane. „Publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici”, subliniază raportul.

Progrese și recomandări

România a adoptat cadre juridice solide pentru prevenirea conflictelor de interese, protecția avertizorilor și integritatea în finanțarea partidelor politice. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a îndeplinit majoritatea standardelor OCDE, deși planificarea strategică ar putea fi mai bine fundamentată pe evaluarea riscurilor de corupție.

În domeniul justiției, OCDE notează că DNA are un palmares solid în urmărirea penală a cazurilor de corupție. „51% dintre români consideră că există suficiente urmăriri penale cu succes pentru a descuraja oamenii de la corupție – a doua cea mai mare rată dintre toate țările UE”, se menționează în raport.

OCDE recomandă, de asemenea, îmbunătățirea transparenței în lobby și publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor, pentru a reduce riscul de influență nejustificată asupra politicilor publice.

Provocări rămase

Raportul atrage atenția că, în ciuda cadrului juridic solid, România se confruntă cu provocări practice în gestionarea conflictelor de interese și în sectorul sănătății, precum și cu probleme în prevenirea spălării banilor și evaziunii fiscale.

OCDE apreciază progresele făcute, dar subliniază că aplicarea efectivă a legilor și consolidarea capacității instituțiilor rămân cruciale pentru reducerea corupției și creșterea încrederii publice.