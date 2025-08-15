Lidera de la Chișinău denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, denunță tentative de corupere a alegătorilor din diasporă în contextul alegerilor parlamentare, subliniind că se exercită presiuni fără precedent din exterior din partea forțelor ostile.

În opinia Maiei Sandu, diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova. Ea evidențiază că ,,parteneriatul dintre stat și diasporă se bazează pe încredere, respect reciproc și transparență”.

,,Rol crucial”

Totodată, președintele Republicii Moldova a subliniat că, în ultimii ani, diaspora ,,a avut un rol crucial în susținerea proceselor democratice din țară, în special prin participarea activă la alegerile naționale. Membrii diasporei nu sunt doar martori ci și actori activi ai transformărilor din Republica Moldova. În ultimii ani, dumneavoastră ați arătat, prin participarea masivă la alegeri, că vă pasă, că vocea voastră contează și că viitorul Republicii Moldova este și viitorul vostru. În acest an electoral, din păcate, procesele democratice din țară, din nou, masiv și brutal, sunt perturbate de forțe care vor să țină Republica Moldova într-o zonă gri și să o folosească după bunul plac. Moldova continuă să reziste acestor interferențe și ingerințe. Rezistă cu instrumente democratice. Iar succesul Moldovei nu este doar în interesul țării, este esențial și pentru stabilitatea și securitatea europeană în sens larg”.

Tentative de mituire a votanților

Lidera de la Chișinău a subliniat ,,că se fac presiuni fără precedent, din exterior, de către forțele ostile și asupra diasporei. Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diasporă și, de asemenea, observăm o creștere substanțială a activismului unor conturi inautentice în medii ale diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de influențare pe rețelele sociale cu mesaje anti-UE, cu mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova. Este clar că acest fenomen se va extinde în special în următoarele săptămâni”.

,,Diaspora nu trebuie să decidă viitorul”

Maia Sandu a precizat că moldovenii atât din țară, cât și din străinătate, trebuie să fie vigilenți și uniți, cu scopul de a apăra suveranitatea, democrația, libertatea și parcursul european al Republicii Moldova.

,,În preajma alegerilor, auzim iarăși voci care spun că diaspora nu trebuie să decidă viitorul țării. Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul la vot, care poate fi manipulată, care poate fi ruptă de țară. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diasporă stau mame și tați, care au fost nevoiți să plece departe de copii pentru binele acestor copii; stau fiice și fii, care au fost nevoiți să plece departe de părinți ca să poată să-și poarte de grijă. Ei nu înțeleg ce înseamnă să fii la mii de km distanță și să tânjești după ograda casei părintești, după sărbătorile petrecute altădată alături de neamuri. Ei nu înțeleg ce simt oamenii noștri atunci când nu reușesc să fie aici, în Republica Moldova, de Paște, de Paștele Blajinilor, de Duminica Mare sau de Crăciun. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diasporă stă un munte de sacrificii și de dăruire față de cei dragi, stă un dor neogoit față de locurile natale, stau speranțe pentru un viitor mai bun. Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Lidera de la Chișinău a făcut aceste declarații în cadrul Congresului Diasporei 2025, eveniment menit să consolideze legăturile dintre Guvernul Republicii Moldova și comunitățile de moldoveni din întreaga lume. La eveniment au participat aproape 700 de cetățeni moldoveni, inclusiv din diasporă.

Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 28 septembrie. Recent, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.