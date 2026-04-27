Instanța de la Chișinău a emis mandat de arestare pentru oligarhul Ilan Șor care se ascunde de justiție la Moscova

Instanța de la Chișinău a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele oligarhului Ilan Șor care se ascunde de justiție la Moscova. Decizia a fost luată după ce procurorii au solicitat măsura preventivă într-un dosar penal inițiat pentru finanțarea ilegală cu peste 400.000 de dolari a formațiunii ALDE.

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului, aplicând în privința lui Ilan Șor un mandat de arestare pentru 30 de zile. Acuzarea a solicitat măsura preventivă într-o cauză penală în care oligarhul este acuzat de organizarea finanțării ilegale a formațiunii Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

,,Prin urmare, Ilan Șor, acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova”, au menționat reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) din țara vecină.

Conform procurorilor anticorupție, Ilan Șor, prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, a identificat-o pe Arina Spătaru, lidera actuală a ALDE și fostă parlamentară, care a fost în Israel pentru a discuta cu pro-rusul Ilan Șor, care se ascundea atunci acolo de justiția de la Chișinău, dar care l-a denunțat între timp structurilor judiciare.

,,I-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei”, au subliniat responsabilii Procuraturii Anticorupție.

La revenirea în țară, aceasta a primit inițial de la pro-rusul Ilan Șor 50.000 de dolari, precum și 100.000 de lei moldovenești și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu acesta. În total, Ilan Șor ar fi finanțat partidul cu aproape 453.000 de dolari.

,,Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor ar fi identificat și instigat două persoane (care la rândul lor au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției) să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova”, au adăugat procurorii moldoveni, precizând că au trimis în Rusia o cerere prin care au cerut ca acesta să fie informat despre faptele în care este învinuit în această cauză penală.

În acest dosar penal, Alexandr Nesterovschi, care ocupa funcția de deputat, a fost condamnat la 12 ani de pușcărie în luna martie a anului trecut. Acesta este fugar acum.

Condamnat definitiv

Oligarhul fugar Ilan Șor are o pedeapsă definitivă și irevocabilă pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Furtul miliardului”. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău au menținut în decembrie 2024 hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării.

El a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar pe lângă executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, trebuie să restituie peste 5,2 miliarde de lei moldovenești și nu va putea activa timp de cinci ani în sistemul bancar.

„Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării în arest”, potrivit angajaților Procuraturii Anticorupție.

Fugar de șapte ani

Pro-rusul Ilan Șor neagă acuzațiile. El a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM) a pierdut puterea sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial s-a aflat în Israel, iar apoi s-a refugiat în Federația Rusă, având cetățenia ambelor state.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.