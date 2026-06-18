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Un nou mandat de arestare în lipsă pe numele oligarhului fugar Ilan Şor. Procuratura de la Chișinău explică cum a delapidat 100 milioane de de dolari

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 Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, a oligarhului fugar Ilan Şor în dosarul privind delapidarea a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii din Moldova (BEM), conform unei decizii luate cu o zi în urmă la solicitarea procurorilor, anunţă joi Procuratura Anticorupţie a Republicii Moldova.

Oligarhul fugat Ilan Șor
Ilan Șor FOTO: EPA EFE

Şor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator şi coautor al infracţiunii de delapidare a averii străine, săvârşită în cadrul unui grup criminal organizat şi în proporţii deosebit de mari, conform procurorilor, scrie Agerpres.

Potrivit actului de acuzare, Ilan Şor, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA "Banca de Economii" din Moldova, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, a organizat şi coordonat un grup criminal care a elaborat şi implementat o schemă de delapidare a 100 milioane de dolari din activele băncii.

Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituţii financiar-bancare şi ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic şi economico-financiar necesare realizării planului infracţional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiţii pentru transferarea şi utilizarea mijloacelor financiare ale SA "Banca de Economii" în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.

În cadrul aceleiaşi cauze penale, în ianuarie 2024, preşedintele interimar al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, cauza se află pe rolul Curţii de Apel Centru (Chişinău). Decizia urmează să fie pronunţată pe 8 iulie 2026.

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a mai emis, pe 24 aprilie, un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Şor în dosarul ALDE, în care oligarhului fugar este acuzat de finanţarea ilegală a unor partide politice. Totodată, autorităţile au expediat în Federaţia Rusă - unde acesta s-ar ascunde de justiţie - o cerere de asistenţă juridică internaţională pentru a-i fi adusă la cunoştinţă învinuirea formulată în acest dosar, conform NewsMaker.

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