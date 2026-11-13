Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia

Președintele rus Vladimir Putin urmărește, prin negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, un obiectiv mai amplu decât conflictul în sine: remodelarea întregii arhitecturi de securitate europene, se arată într-o analiză publicată de ziarul german Die Zeit.

Putin vizită la un centru de comandă al armatei ruse Foto: EPA EFE

Potrivit jurnalistului Michael Thumann, Moscova promovează tot mai insistent ideea unei „noi ordini europene de securitate”, mutând centrul discuțiilor de la pacea din Ucraina către viitorul întregului continent. În analiza sa, Thumann apreciază că Putin îi transmite indirect lui Donald Trump mesajul: „De ce să vorbim mereu despre Ucraina? Hai să discutăm despre ceva cu adevărat mare: Europa!”.

Articolul notează că în timpul discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat negocieri cu partea rusă, iar Putin ar fi obținut deja „un succes intermediar”, prin extinderea agendei de negociere de la tema „păcii pentru Ucraina” la o dezbatere mult mai largă privind viitorul Europei.

În acest context, liderul rus a reiterat una dintre ideile sale centrale despre delimitarea sferelor de influență

„Pentru noi există o singură linie de separație, iar aceasta este frontiera de stat; aici suntem noi, iar dincolo sunteți voi”, a spus Putin, adăugând că „nu trebuie să existe zone gri”.

Analiza susține că strategia Kremlinului urmărește să scoată din prim-plan problema Ucrainei și să transforme negocierile într-o discuție amplă despre securitatea europeană. În acest timp, avertizează autorul, Rusia poate continua presiunea militară asupra Kievului.

Un alt element evidențiat de publicația germană este contestarea de către Moscova a actualului sistem de securitate european. Trimisul rus Vladimir Medinski a afirmat după discuțiile de la Abu Dhabi că „întregul organism este bolnav”, iar războiul din Ucraina reprezintă doar „un abces care a izbucnit”. În opinia sa, sistemul trebuie „vindecat de la temelie”.

„Putin înaintează diplomatic spre întreaga Europă prin intermediul SUA”

Potrivit analizei, oficiali ruși discută deja despre posibile acorduri bilaterale de neagresiune între Rusia și anumite state NATO, precum și despre alianțe de apărare cu state europene selectate. Michael Thumann interpretează aceste propuneri drept o încercare de fragmentare a actualului sistem euroatlantic. „Divide et impera, așa își imaginează Moscova securitatea”, scrie autorul.

Die Zeit avertizează că obiectivul strategic al Kremlinului ar fi reducerea influenței americane în Europa și slăbirea NATO. Analiza susține că Putin urmărește inclusiv „retragerea trupelor americane și a tuturor armelor americane din Europa”, o cerere formulată de Moscova încă din 2021, și încearcă să valorifice perioada rămasă din mandatul lui Donald Trump pentru a avansa această agendă.

„În timp ce soldații ruși înaintează cu dificultate în Ucraina, Putin înaintează diplomatic spre întreaga Europă prin intermediul SUA”, se arată în analiza Die

Și publicația germană BILD relatează că delegația rusă a prezentat în cadrul negocierilor multilaterale desfășurate la Abu Dhabi o serie de propuneri privind o viitoare „ordine europeană de securitate”, care depășesc cu mult tema războiului din Ucraina.

Conform sursei citate, Moscova ar fi solicitat retragerea Finlandei din NATO și eliminarea infrastructurii militare a Alianței din statele baltice - Letonia, Lituania și Estonia. Aceste revendicări ar fi fost prezentate reprezentanților europeni prezenți la discuții ca parte a unui pachet mai amplu privind reorganizarea arhitecturii de securitate de pe continent.

Reprezentanții Moscovei ar fi avansat ideea unei restructurări a Republicii Moldova într-un stat federal, alcătuit din trei entități distincte: teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău, autonomia găgăuză și regiunea separatistă Transnistria. Planul ar presupune acordarea unui statut consolidat pentru cele două regiuni și redefinirea structurii constituționale a statului moldovean.

În interpretarea Bold, propunerea se înscrie în strategia mai amplă a Kremlinului de a obține garanții politice și de securitate în spațiul est-european, dincolo de dosarul ucrainean.