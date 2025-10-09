Fugarul Veaceslav Platon, victorie la CEDO împotriva statului moldovean. Amănunte despre hotărâre

Fugarul Veaceslav Platon a obținut o victorie la CEDO, statul moldovean fiind obligat să-i plătească 17.600 de euro pentru „insuficiența acordării asistenței medicale și a numărului vizitelor de familie” în 2017, când acesta se afla în detenție, conform Ministerului moldovean al Justiției.

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) a fost pronunțată în data de 9 octombrie. Anunțul privind decizia a fost făcut pe canalul de Telegram al fostei jurnaliste din Chișinău, Natalia Morari, care are un băiat cu Veaceslav Platon.

,,Curtea Europeană a Drepturilor Omului că autoritățile Republicii Moldova i-au încălcat mai multe drepturi fundamentale, printre care “interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, respectarea vieții private și dreptul la un recurs eficient”. În urma hotărârii, statul urmează să-i achite lui Veaceslav Platon 15.600 de euro drept despăgubire morală și încă 2.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată”, se arată în mesajul de pe Telegram.

Precizări oficiale

În aceeași zi, la câteva ore distanță, responsabilii Ministerului Justiției din Republica Moldova au oferit informații în acest caz, subliniind că hotărârea se referă la acțiuni și circumstanțe din anul 2017.

,,Curtea nu a constatat încălcări pentru perioada de după 2017 și până în 2020, atunci când a fost eliberat din detenție. Potrivit hotărârii Curții, cauza se referă la insuficiența acordării asistenței medicale și a numărului vizitelor de familie, în două situații individuale care au avut loc în februarie și aprilie 2017”, au precizat angajații structurii.

Conform reprezentanților Ministerului Justiției, condus acum de Veronica Mihailov-Moraru, decizia Curții Europene a Drepturilor Omului ,,reprezintă o consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă, când sistemul de justiție era subordonat intereselor politice. Aceste derapaje au determinat autoritățile să inițieze, în ultimii ani, măsuri ferme de prevenire, sancționare și redresare a situației din sistemul penitenciar și din justiție. Între timp, în penitenciarele din Republica Moldova, inclusiv în cel în care s-a aflat în detenție Veaceslav Platon, au fost implementate schimbări esențiale privind condițiile de detenție, asistența medicală, respectarea drepturilor omului și pregătirea personalului din sistemul penitenciar. Prin urmare, constatările CtEDO nu vizează situația actuală. Anterior, Veaceslav Platon s-a adresat la CtEDO și în legătură cu condițiile materiale de detenție, încălcarea dreptului la apărare, obstacolele în comunicarea cu avocații și lipsa unei ședințe publice referitoare la arestarea preventivă – toate aceste pretenții au fost respinse de către CtEDO, prin deciziile din 19 martie 2019 și 4 iunie 2024”.

Fugar de patru ani

Între timp, fugarul este la Londra, unde a fost eliberat în data de 25 iulie pe cauțiune.

În anul 2017, fugarul Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare de magistrații de la Chișinău, dar a fost eliberat din pușcărie doar după patru ani de detenție de fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, care a candidat la alegerile prezidențiale din 2024, pro-rusul fiind devansat în turul doi de pro-europeana Maia Sandu. În același an, 2021, Veaceslav Platon a fugit la Londra. El neagă acuzațiile.

Fugarul Veaceslav Platon a fost sancționat în mai 2023 de autoritățile din Canada pentru legăturile sale cu Kremlinul, acțiuni menite să contracareze eforturile Moscovei de a destabiliza Chișinăul.

Veaceslav Platon are un băiat cu Natalia Morari, o fostă jurnalistă controversată care s-a numărat printre candidații prezidențialelor din toamna anului trecut din Republica Moldova. Aceasta are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.