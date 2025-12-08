search
Luni, 8 Decembrie 2025
Bătălia pentru democrație se va duce în mare măsură în spațiul informațional, avertizează Maia Sandu

Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că bătălia pentru democrație se va duce nu doar la urne și în instituții, ci și în mare măsură în spațiul informațional, avertismenul fiind făcut în cadrul celei de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media de la Chișinău.

Maia Sandu a susținut o alocuțiune la eveniment. FOTO: Multimedia.parlament.md
Maia Sandu a susținut o alocuțiune la eveniment. FOTO: Multimedia.parlament.md

În marja Forumului Mass-Media 2025, lidera de la Chișinău a vorbit despre presa din Republica Moldova, subliniind că, în ultimii ani, aceasta a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă și a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea a fost supusă unor presiuni uriașe.

,,Prin munca dumneavoastră ați contribuit nemijlocit la protejarea democrației, iar jurnalismul de investigație a devenit o adevărată forță civică, care a expus, în țară și peste hotare, gravitatea pericolelor existențiale cu care ne-am confruntat. Știm cu toții că nu a fost ușor, dar ați perseverat în a continua să informați corect și să apărați interesul public, chiar dacă anume în acest an a survenit închiderea unor programe importante de sprijin pentru presa liberă.Într-un context în care tot mai multe state își revizuiesc politicile de asistență, trebuie să ne gândim împreună la modele de sustenabilitate și reziliență financiară. Mai ales pentru că, din păcate, anii care vor urma vor aduce provocări și mai complexe”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a avertizat că bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne și în instituții, ci se va purta, în mare măsură, în spațiul informațional, precizând că va fi probabil ,,cea mai grea bătălie a generației noastre”.

,,Manipularea, tehnologiile care permit falsificări aproape perfecte, atacurile coordonate asupra încrederii publice, propaganda finanțată masiv de actori ostili și distribuită prin conturi false, toate acestea constituie un arsenal sofisticat, care generează un mediu informațional extrem de volatil. În acest context, volumul și agresivitatea dezinformării riscă să depășească, în următorii ani, ceea ce am văzut până acum. Impersonarea cu ajutorul inteligenței artificiale sau fabricarea de pseudo-realități nu mai sunt demult riscuri teoretice, ci mijloace folosite la scară largă în multe state și care vor continua să fie utilizate și împotriva noastră, cu încă și mai multă intensitate. Dacă nu conștientizăm acest lucru, nu ne pregătim și nu ne unim forțele, democrația riscă să fie învinsă prin falsuri și manipulare”, a adăugat lidera de la Chișinău.

Schimbări legislative

În ceea ce privește țara sa, Maia Sandu a evidențiat că este imperativă modernizarea cadrului legislativ, subliniind că mass-media nu mai poate apăra democrația cu instrumentele de acum câteva decenii.

Citește și: Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a semnat decretul

,,Avem nevoie de reguli clare pentru spațiul online, așa cum avem nevoie de standarde în privința transparenței și responsabilității. Iar formele noi de manipulare trebuie să fie sancționate. Invit comunitatea media, experții și producătorii de conținut să participe activ la elaborarea acestor norme. Doar așa putem găsi un consens asupra unor reglementări care să întărească reziliența instituțiilor media, dar și a societății în ansamblu, fără a afecta libertatea de exprimare. Trebuie să vedem și cum putem consolida capacitățile redacțiilor, inclusiv prin folosirea comună a resurselor. Colaborarea dintre instituțiile media, partajarea expertizei și a infrastructurii pot fi unele dintre cele mai eficiente soluții. Exemplele internaționale, de la alianțe editoriale până la investigații în parteneriat, ne arată că „mai puțin, dar mai bine” este uneori singura cale realistă.În viitorul apropiat este esențial să ne aplecăm și asupra calității pregătirii profesionale. Știm că multe redacții se confruntă cu lipsa specialiștilor bine pregătiți, în special pe subiecte ce țin de agenda europeană, de economie și de securitate”, a detaliat președinta Republicii Moldova.

Rolul presei în procesul de aderare al Chișinăului la Uniune

În opinia Maiei Sandu, jurnaliștii moldoveni, alături de instituțiile statului, trebuie să explice minuțios procesul de integrare europeană, cel mai important proiect al țării sale. Astfel, este esențial ca și presa să cunoască în profunzime mecanismele europene, să analizeze documentele și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui drum.

,,De aceea, încurajez redacțiile să dezvolte expertiză în domeniul afacerilor europene și să-și asigure prezența jurnalistică la Bruxelles. Iar atunci când resursele individuale nu permit acest lucru, redacțiile ar putea crea echipe comune sau colabora prin co-angajarea ori rotația corespondenților.Totodată, fac un apel către Ministerul Educației și Cercetării, către mediul universitar și către întreaga breaslă: haideți să tratăm formarea jurnaliștilor ca pe o responsabilitate comună.În același timp, trebuie să îi echipăm pe cetățeni cu instrumente de autoapărare informațională. Educația media nu mai este un lux, ci o necesitate. Este important să vedem cum putem introduce elemente de alfabetizare digitală și media în școli, ca o investiție în sănătatea pe termen lung a democrației noastre”, a conchis lidera de la Chișinău.

Forumul Mass-Media din Republica Moldova se află la cea de-a zecea ediție și este organizat anual de Consiliul de Presă în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL).

La eveniment participă peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali.

Republica Moldova

