 Trump suspendă pentru a doua zi atacurile asupra Iranului. Casa Albă: diplomația primește „mai mult spațiu” | adevarul.ro
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Trump suspendă pentru a doua zi atacurile asupra Iranului. Casa Albă: diplomația primește „mai mult spațiu”

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a decis să suspende pentru a doua noapte consecutiv atacurile asupra Iranului, oferind mai mult timp eforturilor diplomatice, a anunțat ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz. Decizia lui vine după aproape două săptămâni de lovituri aeriene zilnice și atacuri reciproce, care au dus la prăbușirea armistițiului convenit în luna iunie.

Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP
Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP

Într-un interviu acordat postului Fox News, ambasadorul Mike Waltz a declarat că Donald Trump încearcă să lase loc diplomației.

„Președintele oferă negocierilor puțin spațiu, le oferă puțin timp”, a afirmat oficialul american.

Întrebat dacă administrația americană a renunțat, cel puțin pentru moment, la o escaladare a conflictului, Waltz a precizat că toate opțiunile rămân pe masă.

„Nu aș merge atât de departe. Președintele păstrează toate opțiunile deschise”, a declarat el pentru NBC.

Totodată, Mike Waltz a respins informațiile potrivit cărora oficialii administrației ar fi avertizat că extinderea operațiunilor militare ar putea epuiza stocurile de muniție destinate apărării antiaeriene.

„Armata SUA are tot ceea ce îi este necesar pentru a desfășura această campanie cât mai eficient”, a spus ambasadorul.

Iranul anunță că a oprit atacurile de represalii

De partea cealaltă, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că Teheranul a suspendat atacurile de represalii din regiune ca răspuns la decizia Washingtonului.

Până duminică seara, Donald Trump nu comentase public ultimele evoluții. Totuși, președintele american a publicat pe platforma Truth Social imagini generate pe calculator în care apar avioane militare americane bombardând nave iraniene și insula Kharg.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct de tensiune

În paralel, Iranul și Omanul au desfășurat mai multe runde de discuții tehnice la Teheran privind administrarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, gaze naturale lichefiate și alte mărfuri esențiale.

Disputa privind controlul acestei căi navigabile a reaprins tensiunile dintre Washington și Teheran și reprezintă în continuare unul dintre cele mai mari obstacole în calea încheierii definitive a conflictului, relatează BBC.

Statele Unite și Iranul semnaseră în iunie un memorandum de înțelegere care prevedea încetarea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și negocierea unui acord de pace în termen de 60 de zile.

Însă după ce forțele iraniene au atacat petroliere în Strâmtoarea Ormuz, pe 13 iulie, SUA au reluat bombardamentele asupra Iranului și au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene. Teheranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, în urma cărora au murit patru militari americani.

Potrivit Ministerului iranian al Sănătății, loviturile americane au provocat, la rândul lor, zeci de morți.

Îngrijorări privind impactul asupra pieței energetice

Reluarea confruntărilor a alimentat temerile privind aprovizionarea globală cu energie. La începutul săptămânii, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai.

În acest context, noul ministru britanic al Apărării, Wes Streeting, a anunțat că se va întâlni în această săptămână cu omologul său american, Pete Hegseth, pentru a discuta despre securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

„În ceea ce privește libertatea navigației și transportul comercial prin Strâmtoarea Hormuz, suntem pe deplin aliniați”, a declarat oficialul britanic.

Conflictul rămâne nepopular în SUA

Pe măsură ce războiul se apropie de cinci luni, sprijinul public din Statele Unite continuă să fie redus. Potrivit unui sondaj CBS/YouGov, 57% dintre americani se declară frustrați de conflict, iar doar 19% spun că sunt optimiști în privința evoluției acestuia.

Potrivit datelor oficiale, mii de persoane și-au pierdut viața în Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran, în luna februarie, cele mai multe victime fiind înregistrate în Iran și Liban.

În acest context tensionat, Donald Trump urmează să se întâlnească marți, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

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