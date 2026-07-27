 Atac armat la un festival gastronomic din Seattle: doi morți și cel puțin cinci răniți | adevarul.ro
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Video Atac armat la un festival gastronomic din Seattle: doi morți și cel puțin cinci răniți

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Două persoane au fost ucise, iar cel puțin alte cinci au fost rănite, inclusiv un copil de doi ani, în urma unui atac armat produs duminică seară în Statele Unite, la Seattle Center, în timpul unui festivalul gastronomic.

Un suspect a fost reținut. FOTO: captură video X
Un suspect a fost reținut. FOTO: captură video X

În jurul orei locale 18:00 au fost auzite mai multe focuri de armă. Martorii au descris momente de panică, iar oamenii au fugit în toate direcțiile încercând să se adăpostească.

Primarul orașului Seattle, Katie Wilson, a anunțat că o persoană a fost reținută în legătură cu incidentul. Anterior, autoritățile informaseră că două persoane au fost reținute pentru verificări, conform Seattle Times.

Până în prezent, poliția nu a precizat dacă mai există suspecți în libertate și nici care ar fi fost motivul atacului.

Copil de doi ani, printre răniți

Echipele medicale au acordat îngrijiri pentru cinci persoane rănite la locul atacului: un băiat de doi ani, un bărbat de 23 de ani, o femeie de 39 de ani și una de 56 de ani, toți transportați la spital. O femeie de 40 de ani a suferit răni ușoare.

Femeia de 56 de ani a fost supusă unei intervenții chirurgicale și se află în stare critică, în timp ce ceilalți răniți sunt în stare satisfăcătoare.

Martorii: „A fost haos total”

Mai mulți participanți au povestit că inițial au crezut că zgomotele sunt artificii, însă și-au dat seama rapid că este vorba despre focuri de armă.

„A fost pur și simplu haos”, a declarat un bărbat care participa la festival. El a spus că oamenii s-au călcat în picioare încercând să fugă, iar ulterior a văzut victime întinse pe asfalt.

O altă participantă a povestit că oamenii au început să țipe și să fugă spre clădirile din apropiere.

„Toată lumea arunca tot ce avea și fugea. Absolut toată lumea”, a spus aceasta.

Un videoclip transmis în direct de un comerciant prezent la festival pare să surprindă primele împușcături. În imagini se aud persoane strigând: „Trag! Trag!” și „La pământ!”.

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Cinematograf evacuat, spital în stare de alertă

Atacul a determinat și evacuarea unui cinematograf. Spectatorii au fost scoși din sală cu mâinile ridicate, în timp ce mai mulți polițiști înarmați au intrat în clădire pentru verificări.

De asemenea, principalul centru din regiune a fost plasat parțial în izolare din motive de siguranță, pe fondul incertitudinii privind numărul atacatorilor.

Festivalul, marcat de alte incidente violente în trecut

„Bite of Seattle” este unul dintre cele mai importante festivaluri din oraș și atrage anual sute de mii de vizitatori. Potrivit organizatorilor, ediția de anul trecut a fost vizitată de aproximativ 282.000 de persoane.

Evenimentul s-a confruntat și în trecut cu incidente violente. De-a lungul ultimelor decenii au fost înregistrate mai multe împușcături și revolte în zona Seattle Center, inclusiv în timpul festivalurilor Bite of Seattle și Folklife.

Primarul: „Un act de violență îngrozitor”

Primarul Katie Wilson a condamnat atacul într-un mesaj public.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Seattle Center a fost un act de violență îngrozitor. Familiile afectate trec prin cel mai greu moment al vieții lor, iar întreaga comunitate încearcă să înțeleagă cum o reuniune dedicată culturii, conexiunii și bucuriei s-a încheiat în focuri de armă”, a declarat edilul.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să stabilească circumstanțele atacului și numărul exact al persoanelor implicate.

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