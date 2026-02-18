Video Descinderi în Republica Moldova și România: cetățeni români fraudați cu peste un milion de lei

Structurile judiciare au efectuat percheziții în cele două țări, într-un dosar penal ce vizează o schemă de escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, operată prin intermediul unui call-center deschis la Chișinău.

Cauza penală a fost inițiată în luna iulie a anului trecut, în urma suspiciunilor privind săvârșirea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor acumulate de structurile judiciare, membrii grupării convingeau, sub pretextul unor câștiguri fabuloase, victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor.

Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau victimele să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare, precum și să contracteze credite de la companii de microfinanțare.

Conform polițiștilor, membrii grupării foloseau portofele electronice și criptomonede ,,pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și al îngreunării identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate”.

Mai multe percheziții

Suspecții își desfășurau activitatea infracțională într-un call-center din Chișinău, unde aveau roluri precum operatori, administratori, manageri și coordonatori. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

„Ca urmare a cooperării internaționale și a schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip «investment scam», precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale. În cadrul acțiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză”, au precizat angajații Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova.

Marți, 17 februarie, structurile judiciare au efectuat noi percheziții la domiciliile unor suspecți din Republica Moldova. Totodată, au avut loc descinderi și în România, fiind vizat un cetățean ucrainean.

„În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei”, au adăugat reprezentanții IGP.

În ancheta penală figurează 26 de învinuiți, iar autoritățile întreprind măsuri pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Acestea riscă până la 15 ani de închisoare.