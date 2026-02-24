search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul Chișinăul, cu interdicție în România, condamnă războiul din Ucraina fără să menționeze Kremlinul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primăria Chișinău, condusă de Ion Ceban, a condamnat războiul din Ucraina la patru ani de la declanșare, însă nu face nicio referire la Kremlin, inițiatorul acestuia.

Ion Ceban condamnă războiul din Ucraina. FOTO: Facebook.com/ Ion Ceban
Ion Ceban condamnă războiul din Ucraina. FOTO: Facebook.com/ Ion Ceban

Conform unui comunicat de presă emis de Primăria Chișinău, edilul Ion Ceban condamnă războiul împotriva țării vecine, subliniind că, încă din prima zi, Chișinăul s-a aflat în prima linie, însă nu a menționat nimic despre Kremlinul care l-a declanșat.

„Am acționat rapid și responsabil, mobilizând resurse materiale, logistică, specialiști calificați, medici, asistenți sociali și psihologi pentru a oferi sprijin celor care au fost nevoiți să-și părăsească casele. Primul centru de cazare a refugiaților a fost deschis de Primăria Chișinău, după care, în total, în 45 de centre de plasament am oferit adăpost, hrană, asistență și, mai ales, siguranță”, a spus edilul care este liderul Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiune din cadrul Blocului Alternativa care pretinde că este unul pro-european. 

Criticat de puterea pro-europeană 

Poziția primarului Ion Ceban este criticată de puterea de la Chișinău, prin vocea lui Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

,,Astăzi este o zi importantă pentru noi, o zi în care noi putem înțelege ce înseamnă de fapt libertatea, ce înseamnă să trăiești în libertate, ce înseamnă demnitatea. Sunt lucruri pentru care vecinii noștri din Ucraina luptă zi de zi pentru existență, pentru libertate. De asta vom vorbi despre libertatea și demnitatea unor politicieni de la Chișinău care, din păcate, mai puțin înțeleg sensul acestor cuvinte pentru că în această zi în loc să condamne agresiunea Federației Ruse, chiar dacă au făcut o condamnare a războiului din Ucraina, nu au menționat și cine este agresorul”, a subliniat parlamentarul Lilian Carp. 

Explicații întârziate 

În ziua în care a început războiul, Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale, s-a aflat la Moscova, fapt recunoscut de acesta abia în luna septembrie a anului trecut. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

În același an, responsabilii Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Iar la scurt timp, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că edilului Chișinăului, Ion Ceban, i-a fost aplicată restricția din cauza legăturilor cu Rusia. Acesta din urmă a respins acuzațiile, susținând că este victimă politică.

Membru al partidelor pro-ruse

De-a lungul timpului, Ion Ceban a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: De aici vine perversitatea
gandul.ro
image
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
mediafax.ro
image
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
observatornews.ro
image
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Județele din România cu salarii la limita supraviețuirii. Unde este cel mai greu să trăiești din venitul lunar
playtech.ro
image
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Stenograme BOMBĂ din dosarul Rominei Gingașu Ferrari: ‘E bună la corp, are forme chiar mişto”...COLOSAL ce urmează!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind achiziția magazinelor La Cocoș! Condiția esențială impusă nemților
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea