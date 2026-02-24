Primarul Chișinăul, cu interdicție în România, condamnă războiul din Ucraina fără să menționeze Kremlinul

Primăria Chișinău, condusă de Ion Ceban, a condamnat războiul din Ucraina la patru ani de la declanșare, însă nu face nicio referire la Kremlin, inițiatorul acestuia.

Conform unui comunicat de presă emis de Primăria Chișinău, edilul Ion Ceban condamnă războiul împotriva țării vecine, subliniind că, încă din prima zi, Chișinăul s-a aflat în prima linie, însă nu a menționat nimic despre Kremlinul care l-a declanșat.

„Am acționat rapid și responsabil, mobilizând resurse materiale, logistică, specialiști calificați, medici, asistenți sociali și psihologi pentru a oferi sprijin celor care au fost nevoiți să-și părăsească casele. Primul centru de cazare a refugiaților a fost deschis de Primăria Chișinău, după care, în total, în 45 de centre de plasament am oferit adăpost, hrană, asistență și, mai ales, siguranță”, a spus edilul care este liderul Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiune din cadrul Blocului Alternativa care pretinde că este unul pro-european.

Criticat de puterea pro-europeană

Poziția primarului Ion Ceban este criticată de puterea de la Chișinău, prin vocea lui Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

,,Astăzi este o zi importantă pentru noi, o zi în care noi putem înțelege ce înseamnă de fapt libertatea, ce înseamnă să trăiești în libertate, ce înseamnă demnitatea. Sunt lucruri pentru care vecinii noștri din Ucraina luptă zi de zi pentru existență, pentru libertate. De asta vom vorbi despre libertatea și demnitatea unor politicieni de la Chișinău care, din păcate, mai puțin înțeleg sensul acestor cuvinte pentru că în această zi în loc să condamne agresiunea Federației Ruse, chiar dacă au făcut o condamnare a războiului din Ucraina, nu au menționat și cine este agresorul”, a subliniat parlamentarul Lilian Carp.

Explicații întârziate

În ziua în care a început războiul, Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale, s-a aflat la Moscova, fapt recunoscut de acesta abia în luna septembrie a anului trecut. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

În același an, responsabilii Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Iar la scurt timp, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că edilului Chișinăului, Ion Ceban, i-a fost aplicată restricția din cauza legăturilor cu Rusia. Acesta din urmă a respins acuzațiile, susținând că este victimă politică.

Membru al partidelor pro-ruse

De-a lungul timpului, Ion Ceban a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.