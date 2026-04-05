Cum își petrece Duminica Floriilor lidera de la Chișinău: ,,Cu Cleo și Codruț la plimbare”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit la plimbare în pădure în Duminica Floriilor alături de patrupezii Cleo și Codruț, unul dintre ei fiind adoptat.

Lidera de la Chișinău a publicat fotografia pe contul său de Instagram, însoțită de mesajul: „Cu Cleo și Codruț la plimbare”.

Patruped cunoscut

Câinele Codruț a ajuns în atenția opiniei publice din mai multe motive, inclusiv după ce a fugit de Anul Nou din curtea Președinției, fiind speriat de artificii.

Totodată, în toamna anului 2023, patrupedul l-a mușcat pe președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, aflat într-o vizită la Chișinău.

Adoptat acum trei ani

Patrupedul este rezident al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova de mai mult timp, fiind adoptat în 2023 după ce a fost găsit grav rănit pe stradă în urma unui accident.

,,Codruț face parte din echipa noastră de la Președinție de vreo 7 luni, după ce a fost găsit în stradă lovit de o mașină. Din păcate nu am reușit să-i salvăm lăbuța, dar, după câteva luni de tratament, acum aleargă bucuros în 3 picioare”, a scris atunci președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,pe rețelele sociale.