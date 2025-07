Mai multe formațiuni pro-Kremlin au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, precum și formațiunile Viitorul Moldovei și Inima Moldova au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare programate în Republica Moldova pe 28 septembrie. Potrivit unui expert moldovean, această alianță face parte din strategia Kremlinului de a opri cursul european al Chișinăului.

Anunțul privind constituirea blocului electoral a fost făcut de liderii celor patru formațiuni pro-ruse. Este vorba despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei a cărei lideră este Irina Vlah.

În opinia lui Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, anchetat în prezent în mai multe dosare penale, unirea forțelor de ,,stânga și centru-stânga într-un bloc patriotic va răspunde așteptărilor a mai mult de jumătate dintre alegătorii Republicii Moldova și, cu sprijinul acestora, va permite obținerea majorității mandatelor în Parlament și formarea Guvernului”.

,,Ne dorim sincer să formăm un bloc patriotic. Sper ca noi, liderii și echipele partidelor, să reușim să găsim un limbaj comun, să dăm dovadă de maturitate politică și să punem interesele naționale ale țării deasupra ambițiilor de partid”, a afirmat liderul PSRM.

Apropierea de Rusia

Pro-rusul a subliniat că blocul este o ofertă suveranistă care urmărește victoria în alegerile parlamentare și restabilirea relațiilor cu Kremlinul.

„Nu agreăm să fim numiți cei mai săraci din Europa, suntem împotriva ca cetățenii noștri să cerșească prin străinătate. Putem trăi și munci cu demnitate pe pământul nostru, pentru binele copiilor și nepoților noștri”, a conchis socialistul.

Irina Vlah a adăugat că, odată cu formarea blocului, începe ,,numărătoarea inversă, iar majoritatea cetățenilor sunt cu noi. Pe 28 septembrie, vom reda Moldova poporului”.

„Suntem deschiși pentru mobilizare, consolidare și salvarea țării. Din păcate, țara noastră este în pericol și trebuie să lăsăm deoparte toate intrigile, toate șmecheriile, altfel vom pierde Moldova”, a spus Vasile Tarlev.

Iar fostul șef de stat Vladimir Voronin a subliniat că ,,formarea blocului este un proces foarte dificil, iar participanții s-au confruntat cu rezistență din toate părțile”.

„Și dacă, în cadrul acestui proces, vreunul dintre noi va manifesta interese de grup sau egoiste, nu ne va rămâne decât amintirea acestui briefing. Pentru a merge înainte, trebuie să înțelegem problemele și dificultățile care ne așteaptă. Avem o responsabilitate foarte mare”, a conchis liderul PCRM.

Punctul de vedere al expertului

Andrei Curăraru, expert în politici publice al comunității WatchDog.md, susține că formațiunile din componența blocului încearcă să deturneze aderarea Republicii Moldova la UE, readucând țara în brațele Kremlinului.

,,Trei dintre ele potrivit sondajelor nu ar fi intrat in parlament. Deci uniunea are și un rol de a salva aceste procente mizere. Își zic„bloc patriotic”, dar în spate e altceva: o construcție politicăfăcută să predea controlul de facto al țării către Kremlin.Blocul apare după luni de sincronizare între liderii implicați. În iulie 2025, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev s-au aflat la Moscova, unde s-au întâlnit cu vicepremierul rus Alexandr Novak pentru a discuta despre livrări directe de gaze rusești și posibile acorduri post-electorale. Câteva zile maitârziu, Dodon a fost primit oficial la Minsk de Aleksandr Lukașenko, care i-a transmis „susținere” și disponibilitatea de a ajuta Moldova să refacă legăturile pierdute cu Estul.Oficial, aceste vizite au fost prezentate drept deschideri economice. Neoficial, sunt parte dintr-o strategie de repoziționare politică. Iar ideea livrărilor directe de gaze din Rusia – promovată de Dodon ca soluție salvatoare – este nerealistă tehnic și logistic. Moldova nu are conexiuni directe funcționale cu Gazprom, iar Ucraina nu va permite un tranzit necontrolat în actualul context de război. E o diversiune electorală”, a spus expertul.

În opinia lui Andrei Curăraru, blocul reprezintă o piesă nouă pe tabla de joc a influenței ruse în Republica Moldova, menționând că principalul instrument al Kremlinului este oligarhul fugar Ilan Șor.

,,Dacă ar fi să folosim o metaforă de șah: Kirienko, omul de la Kremlin care gestionează aceste operațiuni, e regele. Ilan Șor regina – mobil, imprevizibil, cu atacuri rapide și haotice. Șor controlează atât partide oficiale, cât și unele paravan – unele sunt pioni de sacrificiu, altele se comportă ca nebuni, imprevizibile și periculoase. Formațiuni precum Renaștere sau Forța de Alternativă funcționează pe margine, dar sunt folosite strategic – mascate, greu de urmărit, dar conectate la același centru de comandă. Blocul anunțat e altceva: e turnul. Stabil, masiv, disciplinat. Nu sare peste linii, dar merge drept spre obiectiv.Și are cu ce. Blocul controlează o parte importantă din votul nostalgic, mai ales în nordul și sudul țării. Are primari activi, rețele de influență rămase din perioada lui Dodon, și oameni care știu cum se face mobilizarea. Iar întrebarea care planează acum e simplă: vor primi și voturile cumpărate de rețeaua a lui Ilan Șor? Pentru că blocul lui nu a fost admis în cursă de Comisia Electorală, dar rețeaua e încă acolo: activiști, metode, bani, loialități. Tot ce le lipsește e un vehicul nou. Iar acest bloc are toate condițiile să devină acel vehicul”, a concluzionat expertul moldovean.

La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a respins cererea de înregistrare a Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, invocând motive de legalitate și riscuri la adresa ordinii constituționale.