Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal Nistrul, în timp ce urmăreau un conațional care încerca să treacă înot râul în Republica Moldova

Doi grăniceri ucraineni care au traversat ilegal Nistrul la bordul unei ambarcaţiuni cu motor, în timp ce urmăreau un alt ucrainean care încerca să traverseze înot râul, sunt anchetaţi de autorităţile judiciare din Republica Moldova.

Foto: radio moldova

„În jurul orei 15:00, în apropierea satului Holosnita, doi grăniceri ucraineni, aflaţi într-o ambarcaţiune cu motor, au traversat frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, în timpul unei acţiuni de reţinere a unui cetăţean ucrainean. O patrulă de intervenţie a Poliţiei de Frontieră s-a deplasat la faţa locului şi i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceştia au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuţi pentru aplicarea procedurilor legale”, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

Presa din Republica Moldova scrie că bărbatul a încercat să traverseze Nistrul pentru a ajunge la familia sa, plecată din Ucraina, dar ar fi fost urmărit și agresat de doi grăniceri ucraineni.

„Înțelegeți, era o situație fără ieșire. Stăteam acasă, lucram online, iar familia mea plecase. În august, centrul teritorial de recrutare m-a scos de pe lista persoanelor căutate, deoarece trecuse un an și măsura a fost anulată automat. Am înțeles că aceasta era șansa mea. Am găsit pe Google Maps un loc unde drumul era cel mai aproape de râu și am mers acolo. Credeam că voi putea traversa repede înot, distanța nu era mare. Dar am tromboză venoasă profundă și picioarele aproape că nu mă mai ascultă. Totuși, speram să reușesc”, a povestit Alexei Koval pentru Radio Moldova.

Potrivit bărbatului, traversarea râului a fost mult mai dificilă decât anticipase. El spune că înainta cu greu prin apă și vegetație când a observat o ambarcațiune apropiindu-se dinspre malul ucrainean. Grănicerii ar fi încercat să îl rețină, iar unul dintre ei ar fi ridicat mâna pentru a-l lovi. Ucraineanul afirmă că nu își amintește exact momentul loviturii și că, la un moment dat, și-ar fi pierdut cunoștința. El susține, de asemenea, că ambarcațiunea ar fi fost îndreptată spre el.

Cauza a fost înaintată Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat.

„În privinţa celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competenţelor instituţiilor responsabile”, precizează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat că o defecţiune a motorului şi curentul râului ar fi dus ambarcaţiunea cu cei doi grăniceri ucraineni spre malul moldovenesc al Nistrului. El a anunţat declanşarea unei anchete interne, conform ziar.md.

„Un echipaj de grăniceri din regiunea Viniţa a observat o persoană care se deplasa spre frontieră. Ulterior, bărbatul care încălca regimul frontierei a încercat să traverseze înot râul Nistru. În timpul reţinerii, acesta a opus rezistenţă”, a declarat Andrii Demcenko.

Purtătorul de cuvânt susţine că ambarcaţiunea a ajuns spre malul Republicii Moldova în condiţiile în care apa era puţin adâncă, iar motorul s-a defectat. Tot el afirmă că un grup de persoane aflate pe malul moldovenesc i-ar fi ameninţat pe grăniceri şi ar fi tras barca la mal.

„Din cauza apei puţin adânci şi a defectării motorului, barca în care se afla echipajul a fost împinsă de curent spre malul moldovenesc. Pe celălalt mal, un grup de persoane, ameninţându-i pe grăniceri, a tras barca la mal. La faţa locului au sosit grănicerii moldoveni”, a spus Demcenko. El a precizat că autorităţile ucrainene verifică inclusiv modul în care au acţionat membrii echipajului. Reprezentanţii de frontieră ai celor două ţări au avut o întrevedere pentru a face schimb de informaţii.

„În prezent, se desfăşoară o anchetă de serviciu, inclusiv cu privire la acţiunile echipajului de grăniceri. Cu partea moldovenească a avut loc o întrevedere la nivelul reprezentanţilor de frontieră, în cadrul căreia au fost schimbate informaţii”, a declarat acesta.

Potrivit lui Demcenko, bărbatul care a încercat să traverseze Nistrul înot a fost reţinut de partea moldovenească. Reprezentantul instituţiei a mai precizat că incidentul a fost luat în evidenţă în cadrul activităţii operative şi de serviciu.