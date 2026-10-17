 Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal Nistrul, în timp ce urmăreau un conațional care încerca să treacă înot râul în Republica Moldova | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal Nistrul, în timp ce urmăreau un conațional care încerca să treacă înot râul în Republica Moldova

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Doi grăniceri ucraineni care au traversat ilegal Nistrul la bordul unei ambarcaţiuni cu motor, în timp ce urmăreau un alt ucrainean care încerca să traverseze înot râul, sunt anchetaţi de autorităţile judiciare din Republica Moldova. 

graniceri jpg
Foto: radio moldova

„În jurul orei 15:00, în apropierea satului Holosnita, doi grăniceri ucraineni, aflaţi într-o ambarcaţiune cu motor, au traversat frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, în timpul unei acţiuni de reţinere a unui cetăţean ucrainean. O patrulă de intervenţie a Poliţiei de Frontieră s-a deplasat la faţa locului şi i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceştia au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuţi pentru aplicarea procedurilor legale”, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

Presa din Republica Moldova scrie că bărbatul a încercat să traverseze Nistrul pentru a ajunge la familia sa, plecată din Ucraina, dar ar fi fost urmărit și agresat de doi grăniceri ucraineni. 

„Înțelegeți, era o situație fără ieșire. Stăteam acasă, lucram online, iar familia mea plecase. În august, centrul teritorial de recrutare m-a scos de pe lista persoanelor căutate, deoarece trecuse un an și măsura a fost anulată automat. Am înțeles că aceasta era șansa mea. Am găsit pe Google Maps un loc unde drumul era cel mai aproape de râu și am mers acolo. Credeam că voi putea traversa repede înot, distanța nu era mare. Dar am tromboză venoasă profundă și picioarele aproape că nu mă mai ascultă. Totuși, speram să reușesc”, a povestit Alexei Koval pentru Radio Moldova.

Potrivit bărbatului, traversarea râului a fost mult mai dificilă decât anticipase. El spune că înainta cu greu prin apă și vegetație când a observat o ambarcațiune apropiindu-se dinspre malul ucrainean. Grănicerii ar fi încercat să îl rețină, iar unul dintre ei ar fi ridicat mâna pentru a-l lovi. Ucraineanul afirmă că nu își amintește exact momentul loviturii și că, la un moment dat, și-ar fi pierdut cunoștința. El susține, de asemenea, că ambarcațiunea ar fi fost îndreptată spre el.

Cauza a fost înaintată Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat.

În privinţa celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competenţelor instituţiilor responsabile”, precizează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat că o defecţiune a motorului şi curentul râului ar fi dus ambarcaţiunea cu cei doi grăniceri ucraineni spre malul moldovenesc al Nistrului. El a anunţat declanşarea unei anchete interne, conform ziar.md.

„Un echipaj de grăniceri din regiunea Viniţa a observat o persoană care se deplasa spre frontieră. Ulterior, bărbatul care încălca regimul frontierei a încercat să traverseze înot râul Nistru. În timpul reţinerii, acesta a opus rezistenţă”, a declarat Andrii Demcenko.

Purtătorul de cuvânt susţine că ambarcaţiunea a ajuns spre malul Republicii Moldova în condiţiile în care apa era puţin adâncă, iar motorul s-a defectat. Tot el afirmă că un grup de persoane aflate pe malul moldovenesc i-ar fi ameninţat pe grăniceri şi ar fi tras barca la mal.

„Din cauza apei puţin adânci şi a defectării motorului, barca în care se afla echipajul a fost împinsă de curent spre malul moldovenesc. Pe celălalt mal, un grup de persoane, ameninţându-i pe grăniceri, a tras barca la mal. La faţa locului au sosit grănicerii moldoveni”, a spus Demcenko. El a precizat că autorităţile ucrainene verifică inclusiv modul în care au acţionat membrii echipajului. Reprezentanţii de frontieră ai celor două ţări au avut o întrevedere pentru a face schimb de informaţii.

„În prezent, se desfăşoară o anchetă de serviciu, inclusiv cu privire la acţiunile echipajului de grăniceri. Cu partea moldovenească a avut loc o întrevedere la nivelul reprezentanţilor de frontieră, în cadrul căreia au fost schimbate informaţii”, a declarat acesta.

Potrivit lui Demcenko, bărbatul care a încercat să traverseze Nistrul înot a fost reţinut de partea moldovenească. Reprezentantul instituţiei a mai precizat că incidentul a fost luat în evidenţă în cadrul activităţii operative şi de serviciu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Protestele din Franța au aprins marile orașe. Violențe în Paris, Marsilia și Bordeaux. Sute de scutieri au fost scoși pe stradă pentru a ține piept mulțimilor furioase. Au participat și celebrele „Veste Galbene”. Președintele Macron a ieșit public și a făcut un apel la calm
gandul.ro
image
Cum vrea Europa să reducă dependența de Starlink. Zelenski: Se lucrează deja la asta
mediafax.ro
image
„Il Boss. Numero uno!”. Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali
fanatik.ro
image
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid! S-a săturat de Mourinho și a cerut să plece după doar 10 meciuri
digisport.ro
image
Gest emoționant pe plaja din Eforie! Un tânăr a salvat un delfin eșuat, iar imaginile au impresionat internetul
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
Care sunt drumurile din țară unde au loc cele mai multe accidente noaptea. "DN2 poate concura cu cimitirele"
observatornews.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
cancan.ro
image
Cum sunt dezavantajați la pensie cei care au lucrat în grupe de muncă? Un avocat spune ce pot face pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
prosport.ro
image
Locul aproape necunoscut de majoritatea românilor, dar important pentru radarele NATO. De ce apare pe harta militară a țării
playtech.ro
image
Marian Iancu îl pune la punct pe Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei: „Nu fiți duplicitar!”
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Tavi Popescu, cel mai bun în Grecia! Nota luată după ce Charalambous l-a lăsat să joace 90 de minute
digisport.ro
image
Papa Leon al XIV-lea a ieșit din spital după operația pentru cancer pulmonar. Ce au transmis medicii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație. Cheltuielile statului cu deplasările Mirabelei Grădinaru
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”
click.ro
image
Vacanță de lux cu gust amar! Ce l-a nemulțumit pe Rareș Cojoc la hotelul din Antalya
click.ro
image
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Codruța Filip a spus adevărul despre Delia. „A încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt”
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”