Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor foarte vechi din Sectorul 4

Începând de luni, 16 martie, o parte a contribuabililor din Sectorul 4 al Municipiului București - persoane cu handicap grav și accentuat, precum și proprietarii clădirilor mai vechi de 50 de ani și de 100 de ani - plătesc impozite reduse, în contextul măsurilor fiscal-bugetare instituite de către Guvernul României, transmite Primăria.

Persoane cu handicap grav și accentuat beneficiază de reduceri ale impozitelor. FOTO Viața Medicală
Reducerile acordate în cazul clădirii folosite ca domiciliu de către persoanele cu handicap se aplică în cotă de 50% pentru persoanele cu handicap grav și în cotă de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, dacă acestea figurau ca fiind scutite în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4 la data de 31 decembrie 2025.

Ce pot face cei care nu au depus documentele la timp

În situația în care contribuabilii nu aveau depuse documentele la data de 31 decembrie 2025, aceștia vor putea beneficia de reducere începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii, care poate fi depusă accesând platforma online, AICI:

„Tot pentru această categorie de contribuabili, se aplică aceleași cote de reduceri de 25% și 50%, în funcție de încadrarea în grad de handicap, pentru un singur autoturism cu o capacitate cilindrică de cel mult 2.000 de centimetri cubi”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorul 4.

Reduceri și în funcție de vechimea clădirilor,

Totodată, ca efect al acelorași măsuri, se aplică reduceri și în funcție de vechimea clădirilor, respectiv: 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv și 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani:

„În situația în care contribuabilii vizați de aceste măsuri au achitat deja impozitele aferente anului în curs, aceștia pot opta fie pentru restituirea sumelor, fie pentru compensarea acestora cu obligații fiscale viitoare. Oricare dintre opțiuni poate fi accesată prin intermediul platformei online: https://start.ps4.ro/#/public/solicitari/dgitl, la secțiunile „ALTELE/CERERE COMPENSARE” sau „ALTELE / CERERE RESTITUIRE”.

Prim[ria precizează că, în cazul în care sistemul informatic nu deține informațiile necesare pentru aplicarea reducerii din oficiu, persoanele interesate pot depune o solicitare pe aceeași platformă, la punctul 8 – Rectificare date în evidențele fiscale, însoțită de documentele justificative care atestă dreptul de a beneficia de reducerea respectivă.

