Siegfried Mureșan: „Riscul ca România să aibă fondurile europene blocate va reveni dacă PSD revine la risipa bugetară”

România ar putea ajunge din nou în situația de a avea fondurile europene blocate dacă deficitul bugetar crește din cauza risipei banului public, avertizează europarlamentarul Siegfried Mureșan. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru anul 2026.

Parlamentarii Partidul Social Democrat au depus luni mai multe amendamente la legea bugetului de stat pentru 2026. Social-democrații propun identificarea unor venituri suplimentare și direcționarea lor către măsuri sociale.

Potrivit PSD, au fost identificate „două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanțe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat”.

Propunerile au generat tensiuni în coaliție, deoarece alte partide se tem că măsurile ar putea duce la creșterea deficitului bugetar.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că o astfel de direcție ar putea readuce România în situația de risc privind finanțările europene. „Riscul ca România să aibă fondurile europene blocate va reveni dacă PSD revine la risipa banului public”, a transmis acesta.

El a explicat că regulile Uniunii Europene sunt foarte clare atunci când vine vorba despre disciplina bugetară. „Regulile europene sunt clare: dacă crești risipa bugetară și ajungi la deficit excesiv, ai fondurile europene blocate. Este un mecanism clar și foarte important, fiindcă el protejează fondurile europene de guvernele risipitoare care nu le-ar folosi cum trebuie”, a precizat Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, România a fost aproape de o astfel de situație în 2025. „În 2025, România a fost aproape de a avea fondurile europene blocate din cauza risipei guvernului Ciolacu. Am scăpat de acest risc pentru că guvernul condus de premierul Bolojan a redus deficitul în ultimele 8 luni”, a afirmat el.

Ținta de deficit trebuie respectată

Siegfried Mureșan atrage atenția că propunerile de majorare a deficitului ar putea reactiva imediat mecanismele europene de sancționare. „Acum, pesediștii vor să creștem deficitul la loc. Dar trebuie să fie clar: creșterea deficitului readuce în discuție riscul blocării fondurilor europene. Regulile europene nu s-au schimbat”, a spus acesta.

Europarlamentarul a subliniat că limita stabilită la nivel european nu trebuie interpretată greșit. „Ținta de deficit de 3% nu este o țintă minimă, este una maximă. Regula este că trebuie să facem un deficit sub 3%, nu peste 3%. Este atât de simplu. Doar PSD se face că nu înțelege”, a mai declarat Mureșan.