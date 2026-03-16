Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Siegfried Mureșan: „Riscul ca România să aibă fondurile europene blocate va reveni dacă PSD revine la risipa bugetară”

România ar putea ajunge din nou în situația de a avea fondurile europene blocate dacă deficitul bugetar crește din cauza risipei banului public, avertizează europarlamentarul Siegfried Mureșan. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru anul 2026.

Siegfried Mureșan avertizează asupra riscului de blocare a fondurilor europene FOTO: Facebook
Siegfried Mureșan avertizează asupra riscului de blocare a fondurilor europene FOTO: Facebook

Parlamentarii Partidul Social Democrat au depus luni mai multe amendamente la legea bugetului de stat pentru 2026. Social-democrații propun identificarea unor venituri suplimentare și direcționarea lor către măsuri sociale.

Potrivit PSD, au fost identificate „două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanțe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat”.

Propunerile au generat tensiuni în coaliție, deoarece alte partide se tem că măsurile ar putea duce la creșterea deficitului bugetar.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că o astfel de direcție ar putea readuce România în situația de risc privind finanțările europene. „Riscul ca România să aibă fondurile europene blocate va reveni dacă PSD revine la risipa banului public”, a transmis acesta.

El a explicat că regulile Uniunii Europene sunt foarte clare atunci când vine vorba despre disciplina bugetară. „Regulile europene sunt clare: dacă crești risipa bugetară și ajungi la deficit excesiv, ai fondurile europene blocate. Este un mecanism clar și foarte important, fiindcă el protejează fondurile europene de guvernele risipitoare care nu le-ar folosi cum trebuie”, a precizat Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, România a fost aproape de o astfel de situație în 2025.  „În 2025, România a fost aproape de a avea fondurile europene blocate din cauza risipei guvernului Ciolacu. Am scăpat de acest risc pentru că guvernul condus de premierul Bolojan a redus deficitul în ultimele 8 luni”, a afirmat el.

Ținta de deficit trebuie respectată

Siegfried Mureșan atrage atenția că propunerile de majorare a deficitului ar putea reactiva imediat mecanismele europene de sancționare. „Acum, pesediștii vor să creștem deficitul la loc. Dar trebuie să fie clar: creșterea deficitului readuce în discuție riscul blocării fondurilor europene. Regulile europene nu s-au schimbat”, a spus acesta.

Europarlamentarul a subliniat că limita stabilită la nivel european nu trebuie interpretată greșit. „Ținta de deficit de 3% nu este o țintă minimă, este una maximă. Regula este că trebuie să facem un deficit sub 3%, nu peste 3%. Este atât de simplu. Doar PSD se face că nu înțelege”, a mai declarat Mureșan.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica pe un soft „clonat” de la RADET
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
playtech.ro
image
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Modificări în facturile la telefonie. Legea îi va obliga pe operatori să calculeze altfel
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte