Comandantul rus al petrolierului rusesc sechestrat într-o operațiune franceză în Atlantic a fost reţinut

Comandantul rus al petrolierului Tagor, de asemenea rusesc, dar care potrivit autorităţilor franceze a arborat un pavilion fals pentru a ocoli sancţiunile UE, a fost reţinut în Franţa după ce această ţară a sechestrat duminică nava în apele internaţionale ale Atlanticului.

Comandantul petrolierului Tagor, navă cu un echipaj de 23 de marinari, riscă în Franţa până la un an de închisoare şi o amendă de 150.000 de euro pentru acuzaţiile de arborare a unui pavilion fals şi încercare de sustragere de la controlul autorităţilor franceze, scrie Agerpres.

Rusia a denunţat încă un act de "piraterie" în apele internaţionale, după ce de la începutul anului marina militară franceză a sechestrat alte trei petroliere din "flotă din umbră" folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la circa 600.

La fel ca în cazul acelor trei petroliere, interceptarea petrolierului Fagor a fost realizată de Franţa cu sprijin britanic. Interceptarea acestuia a fost anunţată luni chiar de preşedintele francez Emmanuel Macron, care a susţinut că operaţiunea a fost efectuată cu respectarea "strictă" a dreptului mării.

În mesajul său, Macron a considerat "inacceptabil" ca unele nave să încerce să se sustragă "sancţiunilor internaţionale", să încalce regulile maritime şi să contribuie la finanţarea războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei.

Petrolierul plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie portul Limbe din Camerun, ţara al cărei pavilion îl arborase, dar considerat un pavilion fals de autorităţile franceze.

Incidentul de duminică este al patrulea de acest tip, după ce în în ultimele luni Franţa a reţinut alte trei nave suspectate ca făcând parte din aşa-numita flotă fantomă rusească, cărora le-a permis apoi să plece mai departe, după ce au achitate amenzile dispuse.

Vă reamintim că, recent, Franța a anunțat că intenționează să înăsprească sancțiunile pentru încălcarea regulilor privind pavilionul și refuzul de a se supune controalelor maritime, în contextul acțiunilor împotriva navelor din flota fantomă rusă.