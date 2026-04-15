Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Demnitar socialist din Republica Moldova, încătușat după ce ar fi bătut un pescar. Partidul îl apără

Mihail Paciu, vicepreședinte al municipiului Orhei, a fost încătușat după ce, alături de alte persoane, ar fi bătut un pescar și l-ar fi amenințat cu arma. Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova califică reținerea drept o tentativă de intimidare a opoziției.

Mihail Paciu a fost reținut de poliția Republicii Moldova. FOTO: Socialistii.md
Infracțiunea ar fi avut loc la data de 31 martie în satul Brăviceni, raionul Orhei. Atunci, victima, aflată la pescuit, ar fi fost adusă cu forța într-un garaj, unde ar fi fost agresată și amenințată cu arma. Potrivit surselor „Adevărul”, în data de 14 aprilie, domiciliul lui Mihail Paciu a fost percheziționat, fiind ridicate două arme de vânătoare, un telefon mobil și un automobil.

Reacția socialiștilor

Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au reacționat la reținerea vicepreședintelui raionului Orhei, calificând-o drept „un nou act de persecuție motivată politic și o tentativă de intimidare a opoziției” și susținând că aceasta are loc pe fondul scrutinului pentru funcția de primar al municipiului Orhei care va avea loc luna viitoare.

,,Astfel de acțiuni indică formarea unei practici periculoase, în care organele de drept sunt utilizate ca instrument de luptă politică, în special în pragul alegerilor anticipate pentru funcția de primar al municipiului Orhei, programate pentru 17 mai. Socialiștii subliniază că, într-un stat de drept, este inadmisibilă aplicarea justiției selective și exercitarea presiunilor asupra oponenților politici. În locul unui dialog deschis și al soluționării problemelor stringente ale cetățenilor, puterea recurge la metode de intimidare și represiune”, se arată într-un comunicat de presă al PSRM. 

De asemenea, reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au cerut  ,,organelor competente să asigure examinarea transparentă, obiectivă și legală a acestui caz, fără intervenții și presiuni politice. De asemenea, partidul insistă asupra încetării practicii de persecutare a reprezentanților opoziției. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova îndeamnă organizațiile internaționale și corpul diplomatic să urmărească atent evoluțiile din țară și să ofere o evaluare obiectivă a acțiunilor autorităților”.

Mihail Paciu a avut și anterior probleme cu legea. Acesta ar fi plătit în vara anului trecut persoane pentru a participa la un protest organizat la Chișinău de Blocul Patriotic din care făceau parte PSRM, PCRM și formațiunile Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Mai exact, manifestanții, printre care și minori, ar fi primit câte 300 de lei, adică aproximativ 76 de lei românești, potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
fanatik.ro
image
Libertatea a vizitat Muzeul FIFA de la Zurich. De la ghetele lui Pele, la mănușile care l-au îngenuncheat pe Mbappe
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Când se plătesc gărzile medicilor. Tot ce trebuie să ştie doctorii despre orele suplimentare lucrate în 2026
playtech.ro
image
El este Chivu de la juniorii lui Inter! A suferit o operație delicată pe creier și poartă o cască la fel cum avea românul
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson