Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Deficit de energie electrică în Republica Moldova. Apel la consum rațional din partea autorităților

Energocom, societate de la Chișinău, anunță că este disponibilă o cantitate insuficientă de energie electrică pentru ziua de vineri, 27 martie, deficitul mare fiind în intervalul orelor 18:00–22:00.

Chișinăul se confruntă cu deficit de energie electrică. FOTO: Shutterstock

UPDATE Reprezentanții Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) avertizează cu privire la deconectarea energiei electrice, aceasta fiind necesară pentru ,,menținerea echilibrului sistemului electroenergetic”.

Iar moldovenii ,,sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice și escalatoarele în așa condiții de risc”. 

Știrea inițială

Conform responsabililor societății Energocom, la granița dintre ,,România- Republica Moldova nu a fost realocată suficientă capacitate (NTC) pentru a acoperi vârful de consum prognozat pentru orele de seară. La această etapă, se înregistrează un deficit comercial de energie electrică de 200–280 MWh pentru fiecare oră în intervalul 18:00–22:00, ceea ce reprezintă circa 25% din necesarul de consum pentru vârful de seară. Reiterăm că mecanismul de realocare a capacităților transfrontaliere este unul complex, care presupune coordonarea de acțiuni concentrate între operatorii sistemelor de transport din Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Polonia”.

Consum rațional

Pe fondul lipsei de energie electrică, reprezentanții societății îndeamnă oamenii să folosească rațional curentul.

,,Să manifeste maximă responsabilitate și să utilizeze rațional energia electrică, în special în orele de consum ridicat, nu doar pentru a avea facturi mai mici, ci și pentru a contribui la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic”, au conchis aceștia. 

Îndemnul Maiei Sandu

Anterior și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei Isaccea-Vulcănești, subliniind că Kremlinul ,,nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă”.

,,Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor. După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric.Însă noi am rezistat de fiecare dată”, a notat Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Atac comis de armata rusă

Republica Moldova se confruntă cu deficit de curent după ce linia electrică Isaccea-Vulcănești a fost avariată în data de 23 martie în urma unui atac rusesc cu drone în Ucraina. 

Ulterior, în țara vecină a fost instituită starea de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca urmare a incidentului grav ce a cauzat deconectarea liniei electrice ce traversează sudul Ucrainei.

Linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești, care este una dintre cele mai importante artere de import a energiei electrice în Republica Moldova, asigură aproximativ 70% din necesarul de energie electrică al statului.

Iar în urma deconectării acesteia, responsabilii din domeniul energetic au estimat un deficit mare în orele de vârf, fiind vorba de până la 400 MW, menționând că procesul de reconectare este complicat și este pus în dificultate de dronele prăbușite în apropiere de granița cu Ucraina.  

