Cum să ai un gazon sănătos chiar și pe secetă. Sfaturile și secretele experților australieni și britanici

Verile toride sunt un adevărat coșmar pentru cei care au gazon în curte. Și asta fiindcă temperaturile ridicate accelerează pierderea umidității și efectiv strică frumusețea gazonului. Vestea bună, spun specialiștii, este că există metode prin care putem contracara canicula și salva gazonul.

Popularitatea gazonului a explodat în România în ultimii ani, atât în zonele urbane, cât și în mediul rural. Odată cu dezvoltarea pieței imobiliare și a dorinței a cât mai multor persoane de a sta la curte, românii investesc masiv în spații verzi pentru relaxare, unii optând chiar pentru rulouri de gazon cu efect terapeutic și de purificare a aerului.

Dar gazonul nu este chiar floare la ureche când vorbim de întreținere. Este frumos, plăcut la atingere, terapeutic, dar extrem de mofturos. Gazonul este considerat una dintre cele mai pretențioase „culturi” dintr-o curte. Succesul unei peluze superbe depinde de trei factori-cheie: tunderea, irigarea și fertilizarea. Nu mai vorbim de calitatea solului. Dacă vorbim de un gazon ornamental, acesta este extrem de pretențios. Cel sportiv și de trafic este o variantă mai rezistentă, dar tot pretențioasă la întreținere. Iar unul dintre cei mai mari inamici ai gazonului rămâne căldura excesivă și seceta din timpul verilor toride.

Cum ne poate distruge seceta gazonul

Seceta și căldura excesivă au efect mortal asupra gazonului. Dificultățile majore din timpul verilor fierbinți apar deoarece temperaturile ridicate accelerează pierderea umidității și depășesc capacitatea rădăcinilor de a hidrata planta. Pentru a supraviețui, gazonul fie intră într-o stare de protecție, devenind maro și latent (dormant) pentru a conserva energia, fie suferă daune severe la nivelul rădăcinilor și al celulelor din cauza căldurii și deshidratării.

În primul rând, căldurile excesive provoacă o evaporare rapidă. Pe măsură ce temperatura crește, apa se evaporă din sol și din firele de iarbă (prin transpirație) mult mai repede decât pot rădăcinile să o absoarbă din pământ. Iar udarea frecventă, dar în cantități mici, favorizează dezvoltarea unui sistem radicular superficial, foarte vulnerabil la uscare atunci când stratul superior al solului se încinge. Așa cum am menționat mai sus, gazonul are două moduri diferite de a se comporta atunci când suferă din cauza căldurii și a lipsei de apă. Fie devine dormant și atunci, pentru a se proteja de căldură, iarba devine adesea galben-pai și își încetinește sau oprește creșterea. Această stare de repaus este un mecanism natural de supraviețuire.

Fie, pur și simplu, rădăcinile mor și atunci nu mai avem ce face cu gazonul, cultura fiind compromisă. Dacă un val sever de căldură și secetă persistă o perioadă îndelungată, rădăcinile pot muri efectiv. Totodată, efectele dezastruoase ale căldurii asupra gazonului pot fi exacerbate și de o serie de factori suplimentari de stres. De exemplu, gazonul slăbit de căldură devine mult mai vulnerabil la buruienile oportuniste și la insectele dăunătoare, precum ploșnițele de gazon, care extrag umezeala rămasă din firele de iarbă. În plus, solul uscat se compactează mai ușor, împiedicând aerul și apa să ajungă la zona rădăcinilor. Dacă, cumva, gazonul a fost tăiat prea scurt, atunci ne putem aștepta la un „deces” rapid al gazonului pe caniculă. Și asta fiindcă tăierea prea scurtă a ierbii reduce capacitatea plantei de a realiza fotosinteza și elimină umbra protectoare necesară pentru menținerea umidității în sol.

Vești bune de la specialiști. Cum ne putem proteja gazonul de călduri extreme

Specialiștii în gazon, mai ales din Europa de Vest și SUA, spun că există totuși câteva metode simple de a vă proteja gazonul, mai ales în perioada caniculară. Cel mai bine ar fi să începeți cu verificarea echipamentelor de tuns gazonul. Iar cel mai important lucru de care trebuie să țineți cont este starea tehnică a lamelor de tuns iarba. Și asta fiindcă lamele tocite pot deteriora gazonul, lăsând tăieturi neregulate care slăbesc firele de iarbă și le fac mai vulnerabile la boli și dăunători. În plus, un gazon tuns cu lame neascuțite va avea un aspect neîngrijit. Se recomandă, în consecință, ascuțirea lamelor, dacă este necesar.

Al doilea sfat important: fertilizați la începutul verii. Și dacă tot ne aflăm la începutul lunii iunie, specialiștii spun că nu ar trebui să mai pierdeți timpul și să faceți o fertilizare ca la carte. „Pentru a menține gazonul într-o stare excelentă pe parcursul verii, aplicați un strat de îngrășământ la începutul sezonului. În această perioadă, temperaturile nu au atins încă valorile maxime, iar fertilizarea pe vreme foarte caldă poate provoca arsuri ale gazonului. Pe timpul verii este recomandată utilizarea unui îngrășământ cu eliberare lentă, care oferă nutrienți treptat și susține o creștere sănătoasă pe termen lung”, spun specialiștiii de la Lawn Pride din Australia.

Al treilea sfat este cât se poate de firesc: aveți grijă la dăunători. Aceștia pot slăbi sănătatea ierbii și pot duce la un coșmar în zilele caniculare. Majoritatea buruienilor care sufocă gazonul se dezvoltă mai lent vara, însă anumite specii rezistente pot continua să se răspândească și să concureze gazonul pentru apă și nutrienți. Monitorizați periodic gazonul și interveniți rapid atunci când observați apariția buruienilor. Un gazon sănătos, bine udat și fertilizat corespunzător va avea o capacitate mai mare de a le combate în mod natural. Primele semne ale bolilor fungice sunt zonele rare sau subțiate, frunzele lipicioase sau mucilaginoase și decolorările. Acestea sunt semne de alarmă că trebuie să interveniți.

Udatul gazonului, o mare artă a supraviețuirii

Dintre toate sfaturile specialiștilor, cel mai important se leagă de udatul gazonului. Este o adevărată știință, în sensul că există anumite intervale orare în care gazonul poate fi udat în mod optim. Mai precis, specialiștii spun că udarea optimă a gazonului, în verile toride, trebuie făcută dimineața devreme, între orele 6:00 și 10:00. Aceasta reduce pierderile de apă prin evaporare, permite umezelii să pătrundă adânc în zona rădăcinilor înainte de instalarea căldurii intense și ajută la prevenirea bolilor prin uscarea rapidă a firelor de iarbă.

Poate vă întrebați de ce atât de dimineață. Ei bine, fiindcă temperaturile sunt mai scăzute, iar vântul este de obicei mai slab. Apa are timp să pătrundă în sol și să ajungă la rădăcini, în loc să se evapore rapid în aerul fierbinte al verii. În plus, previne apariția bolilor. Udarea seara sau noaptea menține iarba umedă pentru perioade lungi. Umiditatea combinată cu întunericul favorizează dezvoltarea ciupercilor și a bolilor fungice. În schimb, udarea dimineața a gazonului permite soarelui și circulației aerului să usuce rapid firele de iarbă.

Acum se pune problema: câtă apă dăm gazonului? Ca să nu fie nici prea puțină, dar nici să-l inundăm. Majoritatea gazoanelor, spun specialiștii, au nevoie de aproximativ 25–38 mm de apă pe săptămână (echivalentul a 1–1,5 inci), provenită din ploaie și/sau irigare. Pentru a verifica dacă udați suficient, puteți amplasa câteva recipiente (de exemplu, cutii de conservă goale) pe gazon în timpul irigării. Când nivelul apei ajunge la aproximativ 25–38 mm, ați furnizat cantitatea necesară pentru întreaga săptămână.

Totodată, experții spun că, decât să udați des și superficial, mai bine udați de 2-3 ori pe săptămână, dar profund. „În loc să udați puțin și des, oferiți gazonului o udare profundă de două sau trei ori pe săptămână pentru a încuraja dezvoltarea unor rădăcini mai puternice. Un aspersor este ideal pentru acest lucru, deoarece permite udarea uniformă și temeinică a gazonului cu un efort minim. Lăsați-l să funcționeze suficient de mult timp pentru ca umezeala să pătrundă adânc în sol, stimulând astfel dezvoltarea rădăcinilor și obținerea unui gazon mai sănătos și mai rezistent la secetă. Udatul dimineața contribuie la reducerea evaporării și permite apei să pătrundă mai eficient în sol”, spune și experții de la Garden Health.