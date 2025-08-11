Călin Georgescu atacă „sistemul politic mizerabil, în complicitate cu un Occident degenerat”

Luni, 11 august, Călin Georgescu a ajuns în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar, însă a transmis un mesaj despre starea sistemului politic românesc.

Călin Georgescu, fostul candidat suveranist, a ajuns în această dimineață la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, o măsură care îl obligă să se prezinte lunar în fața poliției. În contextul acestor proceduri, Georgescu a lansat un mesaj dur împotriva sistemului politic românesc, pe care l-a acuzat de „democrație de fațadă” și de jefuirea cetățenilor prin politici fiscale opresive.

„Sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc, în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea”, a declarat Georgescu. Citându-l pe Abraham Lincoln, Georgescu a afirmat că „poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul”.

În opinia sa, democrația românească este doar de fațadă, iar politicienii urmăresc cu o „goană teribilă după bani și putere”, fără să înțeleagă că „sufletul democrației este suflet creștin”, adică sacrificiul pentru binele comunității, ceva ce, spune el, lipsește în totalitate de la clasa politică.

„Statul jefuiește până și pe cei nenăscuți”

Georgescu a denunțat măsurile legislative care afectează grav drepturile femeilor însărcinate, ale mamelor cu copii și ale pensionarilor, prin tăieri ale asigurărilor de sănătate și alocațiilor, afirmând că „statul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți”. Fostul candidat la prezidențiale acuză o complicitate între un „sistem politic mizerabil și trădător” și un „Occident degenerat și torționar”, iar povara fiscală cade exclusiv pe umerii celor cu venituri mici și mijlocii, dar și pe antreprenorii cinstiți.

„România nu este pedepsită, e trezită”

„Nu suntem lipsiți de resurse, dar suntem lipsiți de libertate. În România este libertate fără aripi, încă”, a adăugat el, avertizând că ura declanșată în societate „nu luminează, doar arde” și singura soluție este „lumina conștiinței, empatia și iubirea”.

În încheiere, Călin Georgescu a transmis un mesaj de speranță către români: „Fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni. România nu este pedepsită, e trezită.”

Controlul judiciar îl obligă pe Georgescu să se prezinte lunar la poliție. Începând de acum, acesta trebuie să se prezinte în fiecare luni pentru a da cu subsemnatul în fața autorităților, ca parte a măsurii judiciare impuse.