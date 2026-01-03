Roberta Metsola reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: „Următoarele ore și zile vor fi decisive”

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj clar după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de către SUA, subliniind că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică.

Într-o declarație pe platforma X, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a reacționat la evenimentele din Venezuela, unde, în cursul dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, Statele Unite au lansat o operațiune militară care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale.

„Venezuela va fi liberă. Poporul venezuelean merită să trăiască liber după ani de opresiune”, a afirmat Roberta Metsola, reamintind poziția Parlamentului European cu privire la legitimitatea regimului Maduro.

„Așa cum a afirmat în mod constant Parlamentul European, nu îl considerăm pe Nicolás Maduro liderul legitim și ales al Venezuelei.

Următoarele ore și zile vor fi decisive”, a transmis înaltul oficial.

Președintele Parlamentului European a reamintit că instituția pe care o conduce a solicitat întotdeauna respectarea deplină a dreptului internațional, susținerea democrației și recunoașterea voinței poporului venezuelean.

În acest sens, Roberta Metsola asubliniat că Uniunea Europeană va continua să sprijine o soluție pașnică și democratică, orientată către consolidarea libertății și drepturilor fundamentale ale cetățenilor Venezuelei.

Declarația vine într-un context extrem de tensionat, pe fondul operațiunii militare americane care a culminat cu arestarea liderului venezuelean și a soției sale. Capturarea lor reprezintă un punct critic în criza politică din țară și a generat reacții internaționale complexe, Parlamentul European reafirmând necesitatea ca toate acțiunile să fie conforme cu dreptul internațional.