search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Roberta Metsola reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: „Următoarele ore și zile vor fi decisive”

0
0
Publicat:

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj clar după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de către SUA, subliniind că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică.

Roberta Metsola crede că Venezuela va fi liberă, după capturarea lui Nicola Maduro. FOTO: Profimedia
Roberta Metsola crede că Venezuela va fi liberă, după capturarea lui Nicola Maduro. FOTO: Profimedia

Într-o declarație pe platforma X, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a reacționat la evenimentele din Venezuela, unde, în cursul dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, Statele Unite au lansat o operațiune militară care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale.

„Venezuela va fi liberă. Poporul venezuelean merită să trăiască liber după ani de opresiune”, a afirmat Roberta Metsola, reamintind poziția Parlamentului European cu privire la legitimitatea regimului Maduro.

„Așa cum a afirmat în mod constant Parlamentul European, nu îl considerăm pe Nicolás Maduro liderul legitim și ales al Venezuelei.

Următoarele ore și zile vor fi decisive”, a transmis înaltul oficial.

Președintele Parlamentului European a reamintit că instituția pe care o conduce a solicitat întotdeauna respectarea deplină a dreptului internațional, susținerea democrației și recunoașterea voinței poporului venezuelean.

În acest sens, Roberta Metsola asubliniat că Uniunea Europeană va continua să sprijine o soluție pașnică și democratică, orientată către consolidarea libertății și drepturilor fundamentale ale cetățenilor Venezuelei.

„Parlamentul European  a solicitat întotdeauna respectarea deplină a dreptului internațional, sprijinirea democrației și recunoașterea voinței legitime a poporului venezuelean.

Vom continua să sprijinim o soluție pașnică și democratică”, a transmis preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola pe platforma X.

Declarația vine într-un context extrem de tensionat, pe fondul operațiunii militare americane care a culminat cu arestarea liderului venezuelean și a soției sale. Capturarea lor reprezintă un punct critic în criza politică din țară și a generat reacții internaționale complexe, Parlamentul European reafirmând necesitatea ca toate acțiunile să fie conforme cu dreptul internațional.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Bobotează și Sfântul Ion 2026. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Luna Plină din 3 ianuarie 2026 în Rac. Ce aduce acest tranzit astrologic pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?