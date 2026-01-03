LIVE TEXT Trump, conferință de presă la Mar-a-Lago după capturarea lui Maduro: „Noi vom conduce țara”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce SUA au anunțat liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune complexă desfășurată de forțele speciale și armata SUA.

19.05 Venezuela a furat industria petrolieră de la SUA

„Am construit industria petrolieră venezueleană cu talent, ambiție și pricepere americană. Iar regimul socialist ne-a furat-o în timpul administrațiilor anterioare și ne-au luat-o prin forță”, susține el.

„Acesta a constituit unul dintre cele mai mari furturi de proprietăți americane din istoria țării noastre.”

„Reafirmăm puterea americană într-un mod foarte puternic, în regiunea noastră natală... Viitorul va fi determinat de capacitatea de a proteja comerțul, teritoriul și resursele care sunt esențiale pentru securitatea națională.”

Companiile petroliere americane vor intra în Venezuela

„Vom avea marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care vor intra [în Venezuela], vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și vor începe să facă bani pentru țară”, a declarat Donald Trump presei.

19.03 SUA sunt pregătite să lanseze un al doilea atac

SUA sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri „mult mai ample” asupra Venezuelei, dar „probabil” nu vor fi nevoite să facă acest lucru, spune Donald Trump.

„Eram pregătiți să realizăm un al doilea val dacă era nevoie. De fapt, am presupus că un al doilea val va fi necesar, dar acum probabil că nu mai este”, a spus președintele american.

18.50 SUA vor rămâne în regiune până la o tranziție a puterii: „Vom conduce țara”

„Vom conduce țara până când vom putea face o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a declarat Trump fără a oferi detalii.

18.40 Trump oferă detalii despre operațiunea SUA

SUA au desfășurat o operațiune eficientă, în miez de noapte, într-o capitală în beznă, în timp ce militarii americani au blocat capacitatea de apărare a Venezuelei.

„Acesta a fost unul dintre cele mai uimitoare atacuri și demonstrații eficiente și puternice ale forței și competenței militare americane din istoria Americii”, a declarat președintele SUA la începutul conferinței de presă.

„Nicio națiune din lume nu a putut realiza ceea ce a realizat America ieri sau într-o perioadă atât de scurtă de timp. Toate capacitățile militare venezuelene au fost neputincioase, în timp ce bărbații și femeile din armata noastră, lucrând cu forțele de ordine americane, l-au capturat cu succes pe Maduro în miez de noapte.”

Știrea inițială

Într-un interviu telefonic pentru Fox News, președintele american a dat detalii despre o operațiune „uimitoare” pe care a urmărit-o în timp ce se desfășura, ca pe „o emisiune TV”.

„Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat - eu am văzut la propriu, ca și cum m-aș fi uitat la o emisiune TV”, a spus el, precizând că a urmărit totul de la reședința sa, înconjurat de personal militar și de informații.

„Pur și simplu au intrat prin efracție, au intrat în locuri în care nu trebuia să se intre, au forțat uși de oțel care erau acolo exact în acest scop și i-au scos afară în câteva secunde. N-am mai văzut așa ceva”, a spus Trump.