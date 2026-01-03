search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump a avertizat alți lideri militari și politici din Venezuela că ar putea avea soarta lui Maduro. Cine va conduce țara

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea să trimită trupe americane în Venezuela și a avertizat alte „figuri militare și politice” din țară să ia aminte că ar putea avea soarta liderului Nicolas Maduro, arestat în urma unei operațiuni a forțelor speciale și care e adus în SUA în cătușe.

image

„Vom conduce țara până când vom putea realiza un transfer sigur de putere, a anunțat președintele SUA într-o conferință de presă din Mar-a-Lago.

„Vom conduce ţara până când vom putea avea o tranziţie sigură, corespunzătoare şi judicioasă. Şi trebuie să fie judicioasă, pentru că despre asta este vorba. Vrem pace, libertate şi justiţie pentru marele popor venezuelean", a declarat preşedintele SUA.

În acelaşi timp, vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a spus secretarului de stat american Marco Rubio că este pregătită să coopereze cu Statele Unite după înlăturarea lui Nicolas Maduro.

„Marco tocmai a avut o conversaţie cu ea şi este pregătită să facă tot ce considerăm necesar pentru ca acest lucru să funcţioneze", a precizat Trump.

Pe de altă parte, Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane pe teren și i-a amenințat pe liderii din Venezuela: „Toate figurile politice și militare ar trebui să țină cont de faptul că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor”.

„Nu ne este frică (de ideea de a avea) trupe americane pe teren. Am avut trupe pe teren la un nivel foarte înalt noaptea trecută", a subliniat Trump, răspunzând la o întrebare în acest sens din partea unui reporter.

„Nu ne deranjează să spunem asta, dar vom avea grijă ca țara să fie condusă cum trebuie. Nu facem asta în zadar”, a spus președintele american.

Preşedintele american a explicat că Statele Unite vor conduce Venezuela împreună cu un grup, sugerând că acesta ar putea include oficiali ai țării, și a precizat că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va lucra la detalii.

Întrebat ce mecanism exact va fi folosit pentru a conduce țara a răspuns că „desemnăm oameni chiar acum” și „vă vom anunța cine sunt acești oameni”.

Rubio a declarat că Nicolas Maduro a fost considerat un „președinte ilegitim” de administrațiile americane anterioare.

„Este un fugar de justiția americană cu o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui”, a spus el despre liderul venezuelean,  înainte de a adăuga: „Cred că am economisit 50 de milioane de dolari”.

„Nicholas Maduro a avut mai multe oportunități să evite asta, i s-au făcut mai multe oferte foarte, foarte, foarte generoase, dar a ales în schimb să se comporte ca un sălbatic.”

Trump a sugerat că a luat în considerare „un al doilea val, mult mai mare”, de atacuri în Venezuela

„Dar acum probabil nu este primul val, dacă vreţi să-l numiţi aşa. Primul atac a fost atât de reuşit, încât probabil nu trebuie să efectuăm un al doilea, dar suntem pregătiţi să efectuăm un al doilea val, de fapt un val mult mai mare", a declarat Trump.

Trump spune că laureata Premiului Nobel pentru Pace nu va deveni liderul Venezuelei

Trump a răspuns la o întrebare a unui jurnalist cu privire la posibilitatea ca lidera opoziției venezuelene,  Maria Carino Machado, să-l înlocuiască pe Maduro la conducerea țării.

„Cred că i-ar fi foarte greu să fie în fruntea ţării. Nu se bucură de sprijin sau respect în ţara sa. Este o femeie foarte drăguţă, dar nu inspiră respect", a subliniat el preşedintele, adăugând că Statele Unite nu au avut niciun contact cu Machado.

